تفاصيل مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بـ«أزهر المنيا»

كشف الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، اليوم، تفاصيل مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم للعام الدراسي 2021 / 2022.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أن إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة برئاسة الشيخ عبد الموجود جاد الرب عبد الموجود هي المعنية بتنظيم المسابقة بالديوان العام في ضوء الضوابط الواردة من الإدارة العامة لشئون القرآن برئاسة قطاع المعاهد.

وأوضح أن المسابقة يتم تنفيذها على مرحلتين، ومن المقرر انطلاق فعاليات المرحلة الأولى في الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 26 نوفمبر المقبل، في حين تعقد التصفية النهائية حسبما يُستجَد من تعليمات من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

صعود الحاصلين على 80% للتصفيات النهائية

وأشار «طلب» إلى أن التصفية الأولية تعقد بمقر المنطقة والإدارات التعليمية بواسطة لجان داخلية يتم تشكيلها من قبل المنطقة وفيها يَصعَدِ الحاصلون على درجات تتجاوز 80% للتصفية النهائية.

وأضاف أن التصفية النهائية تجري بالديوان العام، وفيها يتم تشكيل اللجان المعنية باختبارات المتسابقين من قبل الإدارة العامة لشئون القرآن من مختلف المناطق وعقب إعلان نتائجها تُصرف جوائز المسابقة للطلاب الحاصلين على درجات عالية تتجاوز 90% فأكثر.

4 فئات مستهدفة بمسابقة الإمام الأكبر

ومن جانبه، قال الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم الوكيل الشرعي ومحسن خالد حسن الوكيل الثقافي، إن هناك 4 فئات مستهدفة للمسابقة؛ الأولى طلاب المعاهد الأزهرية المقيدون بمراحل التعليم المختلفة والفئة الثانية طلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف ويشترط فيها: ألا تقل أعمارهم عن 15 عاما في الأول من أكتوبر الجاري وعدم قيدهم بذات المسابقة ضمن طلاب المعاهد الأزهرية أما الفئة الثالثة طلاب جامعة الأزهر عدا طلاب كلية علوم القرآن، والفئة الرابعة من لم يسبق لهم الحصول على جائزة في ذات المسابقة وفي نفس المستوى المتقدم إليه.

ولفت الشيخ عبد الموجود جاد الرب مدير شئون القرآن بالمنطقة، أن المسابقة تُجرى َعلى ثلاث مستويات المستوى الأول في حفظ القرآن الكريم كاملًا والمستوى الثاني في حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، والمستوى الثالث في حفظ عشرِ أجزاء من القرآن الكريم بحيث يحق لطلاب المكاتب الأهلية الاشتراك في المسابقة في المستويات الثلاث أما طلاب المرحلة الإعدادية فيحق لهم الاشتراك في المسابقة بالمستويين الأول والثاني فقط وطلاب المرحلة الثانوية والجامعية يحق لهم دخول المسابقة بالمستوى الأول فقط.

يشار إلى أنه تم توزيع المشاركين بالمسابقة على 5 مقار للجان الاختبارات في التصفيات الأولية للمسابقة هي «بني مزار والمنيا وأبو قرقاص وملوي وديرمواس»، وذلك منعاً للتكدس والزحام أمام اللجان وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنتهجها المؤسسة الأزهرية للحفاظ على صحة المنظومة التعليمية والطلاب.