لميس الحديدي: أوروبا تعاني من نقص طاقة كبير ومصر ترسخ مركزها الإقليمي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقًا على القمة الثلاثية التي جرت بين مصر وقبرص واليونان، والتي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها كانت في غاية الأهمية، لأنها القمة التاسعة بين الدول الثلاث، في المسيرة التي رسخها الرئيس السيسي مع دول شرق المتوسط، وشهدت توقيع عددًا من مذكرات التعاون بين الدول الثلاث المهمة في مقدمتها الربط الكهربائي العابر للحدود بين شبكات التوزيع الكهربائي في الدول الثلاث، مشددة على أن أوروبا تعاني من نقص طاقة كبير ومصر ترسخ مركزها الإقليمي في المنطقة.

اتفاقية مهمة

وأضافت «الحديدي»، في برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» اليوم الثلاثاء، أن مصر أصبحت لديها شبكة كهرباء قوية، بعد أن كانت تعاني خللًا ومشاكل في قطاع الكهرباء قبل سبعة سنوات، لكنها دشنت شبكات كهربائية قوية باستثمارات تجاوزت 150 مليار جنيه، مشددة على أن مصر لم تعالج فقط مشاكل الكهرباء محلياً لكن بات لديها فائض في الإنتاج، الأمر الذي يجعل من اتفاقيات الربط الكهربائي أمر مهم في الاتفاقيات بين الدول الثلاث.

زلزال جديد خلال أسبوع

كما علقت «الحديدي» على الزلزال الذي وقع اليوم، موضحة أنه كان عنيفًا، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بشرق جزيرة كريت اليونانية (على بعد 390 كيلومترا من الإسكندرية) موضحة: «كان فيه زلزال النهاردة في تمام الساعة 7.30 صباحاً.. وزلزال هذه المرة كان عنيفاً وكان 6.2 على مقياس ريختر وهو عنيف شوية، وشعر به المصريون، كان فيه ناس رايحة شغلها أو المدارس أو من استيقظ عندما استشعر الهزة»، مشددة على أن ذلك يعتبر ثاني مرة يحدث زلزال خلال أسبوعين، و«ربنا يسترها».