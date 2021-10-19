تفاصيل خطوط الغاز والكهرباء بين مصر واليونان وقبرص

تسع قمم عقدها زعماء مصر وقبرص واليونان، خلال السنوات الماضية، بحثت تحقيق المنافع المتبادلة للدول الثلاث، من خلال العديد من المشروعات المشتركة الكبرى وعلى رأسها مشروع مد خطوط الغاز والكهرباء بين الدول الثلاث. وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل خطوط الغاز والكهرباء بين مصر واليونان، الذي نوقش اليوم خلال القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قمة ثلاثية تبحث تفاصيل خطوط الغاز والكهرباء بين مصر واليونان

وبحثت القمة الثلاثية اليوم، آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، بما فيها تفاصيل خطوط الغاز والكهرباء بين مصر واليونان، وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، بالتطور النوعي الذي تمثل في التوقيع على اتفاق ثلاثي في مجال الربط الكهربائي، استكمالا لما تم منذ أيام قلائل من إبرام اتفاقيتيّن لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي.

السيسي يؤكد على أهمية العمل البناء لدفع الربط الكهربائي والغاز بين مصر واليونان

وأكد الرئيس في كلمته، أن ذلك يعد خطوةً تمهيدية، تقربنا من الهدف المشترك الذي تطمح إليه دولنا الثلاث؛ ألا وهو الربط الكهربائي مستقبلاً مع بقية أرجاء القارة الأوروبية، مشددا على أنه من الأهمية بمكان العمل للبناء على قوة الدفع لإيجاد زخم مواز، فيما يتعلق بمسعى إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من حقل «أفروديت» القبرصي، إلى محطتيّ الإسالة المصريتيّن بدمياط وإدكو، تمهيدا لتوريد الغاز المُسال من مصر إلى اليونان، ومنها لاحقا إلى كثير من دول شرق المتوسط، وربما كذلك لدول غرب البلقان ووسط أوروبا، الأمر الذي يتسق مع الطموحات الكبيرة التي ولدت مع تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بوصفه كيانا يعول عليه من أجل حسن التخطيط لمشروعات التعاون الإقليمي، ولتعظيم استفادة الدول الأعضاء في المنتدى وشعوب المنطقة عموما من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في البحر المتوسط، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ويحترم سيادة الدول على أقاليمها ومواردها.

يذكر أن الدول الثلاث تعمل على تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة بمشروعات يدعمها صندوق النقد الدولي للبحث والتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط، ومد خط الغاز إلى قبرص ومن ثم لليونان، وصولا إلى أوروبا، كما أن مصر حققت فائض من الكهرباء بلغ 18 ألف ميجاوات خلال السنوات الماضية، تقوم بتصديرها للعديد من الدول وتسعى الى التصدير لأوروبا، وفق بيان سابق لوزارة الكهرباء.