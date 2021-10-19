تفاصيل العلاقات بين السعودية وروسيا.. توقيع مذكرات وتعاون مشترك

تشهد العلاقات بين السعودية وروسيا، تطورا إيجابيا ملحوظا. وقالت وزارة العدل الروسية، قبل نحو أسبوع، إن وزير العدل الروسي، قسطنطين تشويتشينكو، قام بتوقيع مذكرة مع نظيره السعودي، وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، حول التعاون بين الوزارتين.

العلاقات والتعاون بين السعودية وروسيا

وكانت وزارة العدل الروسية، قد ذكرت في بيان أصدرته في وقت سابق أن «تشويتشينكو» شدد خلال اللقاء مع نظيره السعودي في موسكو، على أهمية التعاون بين السعودية وروسيا، وتحديدا في مجال رقمنة الخدمات الحكومية للهيئات القضائية ومؤسسات وزارة العدل.

وزير العدل الروسي يشيد برؤية المملكة 2030

وأشاد وزير العدل الروسي، ببرنامج رؤية السعودية 2030 في المملكة، قائلاً إن البرنامج السعودي ينص على رقمنة الخدمات العامة، لجعلها في تناول أكثر للمواطنين.

صياغة آليات جديدة لحماية حقوق المواطنين

وكان الوزيران الروسي والسعودي، أكدا خلال اللقاء، على ضرورة صياغة آليات قانونية جديدة لحماية حقوق المواطنين وأمن الدولة، لذلك سيركز الجانبان على الاهتمام بالتعاون في مجال التنظيم القانوني لأمن المعلومات، وفي إطار التعاون بين الدولتين اقترح وزير العدل الروسي، البدء في إعداد برنامج تعاون بين السلطات القضائية في المملكة وروسيا، لعام 2022-2023، وبذلك ستعد تلك خطوة أولى في تنفيذ أحكام المذكرة.

لافروف يلتقي نظيره السعودي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفي سياق آخر، وامتدادا للعلاقات بين البلدين، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أواخر شهر سبتمبر الماضي، وكان الوزيران قد شددا على أهمية تنفيذ الاتفاقات، التي تهتم بتطوير التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وكانت الخارجية الروسية، قد أكدت حرص موسكو والرياض لمواصلة العمل الثنائي المشترك.