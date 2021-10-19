بولندا تحذر من وقوع أوروبا في أزمة طاقة كبرى بسبب روسيا

حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، اليوم الثلاثاء، أثناء لقائه بالبرلمان الأوروبي فى ستراسبورج، من وقوع أوروبا في أزمة طاقة كبرى في غضون أسابيع قليلة مقبلة.

وصرح «مورافيكي»: «أوروبا على شفا أزمة غاز وطاقة ضخمة، ويأتي ذلك بعد الزيادة الكبيرة فى أسعار الغاز الطبيعى المسجلة خلال هذا الشهر، كما أن الإجراءات المتعمدة للشركات الروسية، تضع العديد من الشركات الأوروبية بالفعل أمام خيار تقييد الإنتاج أو نقل زيادة الأسعار إلى المستهلكين».

وأشار «مورافيكي» إلى أن أسواق الغاز في أوروبا تتعرض حاليا لضغوطات في ظل تراجع المخزون وارتفاع الطلب؛ ما أدى إلى قفزة في أسعار الوقود.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى له أبعاد جيوسياسية

ومن جانبه، قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي لدى ختام جلسة مجلس الشئون الخارجية في لوكسمبورجإن، إن وزراء خارجية دول الاتحاد يعتبرون الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي المُسجلة في الأشهر الماضية «قضية جيوسياسية»، وبحسب وكالة آكي الإيطالية، دعى بوريل إلى ضرورة النظر للأزمة من المنظور الجيوسياسي.

الإعلان عن تشييد 6 مفاعلات نووية بفرنسا

وفي سياق متصل، كانت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، قد ذكرت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المتوقع أن يعلن عن تشييد 6 مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط.

وكانت أسعار الغاز قد سجلت في وقت سابق من الشهر الجاري مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث صعدت الأسعار إلى مستوى 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.