زاهي حواس عن الباب السري في الهرم: «معرفش عنه حاجة»

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، اليوم، تعليقًا على ما يُقال بشأن الباب السري في الهرم الأكبر: «معرفش إيه الموضوع ده، وفي 2002 أرسلنا روبوت إلى داخل الهرم، واكتشف حجر، وأبواب أخرى، ولكن لا يوجد باب سري، وأتمنى إن يجي اليوم اللي نستطيع الدخول ونرى ماذا يوجد وراء هذه الأبواب».

وأضاف «حواس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذا الأمر ليس جديدا؛ أثير في أوقات سابقة، ولا يعرف لماذا يُثار في الفترة الحالية؟

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وعن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، قال وزير الآثار الأسبق: «والله محدش يعرف، ولكن احتمال يكون العام المقبل بإذن الله، ولكن تحديد الموعد لم يجري بعد، وأتمنى أن تقام الفعاليات بعد أزمة فيروس كورونا، لأن هناك أناس من كل أنحاء العالم يريدون حضور حفل الافتتاح، وجميع رؤساء الدول وملوك وملكات الدول يريدون ذلك».

وعلق «حواس» على المؤتمر الصحفي الذي عقده البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي، الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام، قائلا: «كنت سعيد جدًا بالكلام اللي قالوه المذيعين إنهم عايزين يجوا مصر ويقابلوني، وأنا عايز أقابلهم طبعًا».

أما عن افتتاح طريق الكباش، في محافظة الأقصر، فأكد أنه سيكون عالميًا، مشددًا على أنه أنجز هذا العمل في عام 2010، وسعيد جدًا بافتتاح الطريق الذي يوجد به 1050 تمثالًا لأبو الهول، ويؤدي إلى دعاية ضخمة جدًا للمصريين، مشيرًا إلى أن السياحة عادت مرة أخرى إلى مصر.

موسيماني لا يصلح لتدريب الأهلي

وبالنسبة لانتخابات النادي الأهلي، أوضح: «الأهلي في دمي وروحي، وأنا زعلان على المستوى اللي وصله، وموسيماني لابد أن يرحل، هو يصلح لأن يكون مدربًا لأي ناد آخر إلا الأهلي، لأن الأهلي يحتاج مدربًا على مستوى عال، وإذا استمر الوضع كما هو عليه، سوف يتعرض للهزيمة في مباراة 4 نوفمبر المقبل»، مشددًا على أنه لن يترشح لانتخابات النادي، لأنه ليس لديه وقتا لذلك، ويتمنى استمرار محمود الخطيب في منصب رئيس النادي.