الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المحتفلين بالمولد النبوي في القدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الثلاثاء، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 مواطنا فلسطينيا على الأقل وأصابت العشرات بجروح بمواجهات مستمرة في باب العامود، كما استولت على جرافة في دوما جنوب نابلس، وأخطرت بوقف البناء في بيت سوريك بالقدس، وأزالت قوات الاحتلال لافتات لفصائل العمل الوطني من العيسوية، وجرفت شارعا في بلدة يعبد بمحافظة جنين.

وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات بجروح خلال عدوانها المتواصل على المارة قرب باب العامود أحد الأبواب الرئيسة للقدس المحتلة والمؤدي للمسجد الأقصى المبارك، إذ يحتفل المقدسيون ويحيون ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأقدم مستوطنون على الاعتداء على قاطفي الزيتون في نحالين غرب بيت لحم، واقتلع آخرون عشرات أشجار الزيتون وشقوا طريقا استيطانية شمال غرب نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين، واعتقلت آخر، خلال اقتحامها، مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، حيث أصيب الشابان برصاص «التوتو» أحدهما في الظهر والآخر في القدم، خلال مواجهات دارت مع قوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، وجرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت شابا من قباطية داخل أراضي الـ48، واعتقلت رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس، وشابين من طولكرم وأخر من رنتيس برام الله واستدعت شاما من الشواورة شرق بيت لحم وشابين فلسطينيين من مخيم قلنديا، إضافة لاعتقال 22 مقدسيا على الاقل في مواجهات بالقدس القديمة.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال العشرات بالقدس والضفة

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشاب رائد خالد بداد حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين، من مكان عمله داخل أراضي العام 48، كما اعتقلت قوات الاحتلال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس، الحاج مصطفى أبو زهرة، واقتادته للتحقيق.

كما اعتقلت الشاب باسم محمد زايد عقب دهم منزل ذويه في مخيم قلنديا، كما اقتحمت منازل عدد من المواطنين في حارة الزير وفتشتها، وعاثت بها خرابا وكسرت محتوياتها، قبل الانسحاب من المخيم.