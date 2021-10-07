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محمود مسلم

مصر تدين قرار إسرائيل بمنح اليهود حق الصلاة في باحات المسجد الأقصى

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الوطن
07:11 م | الخميس 07 أكتوبر 2021
الخارجية

الخارجية

أدانت وزارة الخارجية، اليوم، قرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، بما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين.

الخارجية تؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس

وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

كما تُعرب وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

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