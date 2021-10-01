تواصل انتهاكات الاحتلال: شهداء وجرحى واعتقالات في المسجد الأقصى

يواصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، منذ أمس الخميس، العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهدت سيدة وشابان في القدس وجنين وقطاع غزة الفلسطيني، وأصيب واعتقل آخرون، فيما استولى الاحتلال الإسرائيلي على جرافة وأغلق مدخل بلدة ببوابة حديدة، بينما أقدم المستوطنون على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على مواطنين وزراعة أراض تمهيدا للاستيلاء عليها.

3 شهداء برصاص الاحتلال في القدس وجنين والبريج

استشهدت إسراء خالد خزيمية (30 عاما)، من بلدة قباطية جنوب جنين، وهي أم لأربعة أطفال، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها، قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

كما استشهد علاء ناصر محمد زيود (22 عاما) من بلدة السيلة الحارثية شمال غرب جنين، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه من مسافة الصفر، خلال محاصرة منزل في منطقة «المطلة» الواقعة بين بلدتي اليامون وبرقين غرب المحافظة.

وأصيب في الاقتحام ذاته فلسطينيان آخران، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما اعتقل المواطن محمد مروان صباح، من بلدة برقين، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته.

وفي قطاع غزة، استشهد محمد عبد الكريم عمار (41 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال، شرق مخيم البريج وسط القطاع.

اعتقال 5 مواطنين بينهم أسيران محرران

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يزن عابدين، وهو موظف في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، وذلك أثناء دخوله إلى مكان عمله في باحات المسجد الأقصى المبارك.

كما اعتقل الاحتلال، محمد مروان صباح، بعد دهم منزله وتحطيم محتوياته، وذلك في أعقاب عملية الاقتحام التي شهدتها بلدة برقين جنوب غرب جنين، واستشهد خلالها الشاب ناصر زيود.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين، كفاح عماد الجاغوب، وعمار أحمد داوود، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما، في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ومن بلدة بيت أولا غرب الخليل، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، المواطن خالد محمد العملة، بعد دهم منزله والعبث بمحتوياته.