»شوقي»: المناهج من كي جي لرابعة ابتدائي تضارع الموجود بأي دولة على الأرض

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم قبول 2.5 مليون ورقة تظلم من طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن أي مشكلة تواجه العملية التعليمية يتم التعامل معها بالإمكانيات المتاحة، خلال أقل من 24 ساعة، معتبرًا أن ذلك «شئ كويس في حد ذاته»، لافتًا أن الحل الشامل الممهنج لمشكلة الكثافة الطلابية وعجز المدرسين سيتغرق بعض الوقت مع وضع الكثافة السكانية والانفجار السكاني في الحسبان لتأثيرها الكبير على التنمية وأنها تحجب رؤية فوائد التنمية.

وأوضح «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن الوزارة لديها فرق متابعة وجودة وتصور السلبيات بعيدًا عن السوشيال ميديا بخلاف مديري المديريات ومديري الإدارات ومديري المدارس والمجموعات الخاصة بالتربية والتعليم، معتبرًا أنه «صعب حد يخبي حاجة زي كده احنا بنشوفها طول الوقت».

عندنا في مصر مناهج من كي جي لرابعة ابتدائي تضارع أي دولة على كوكب الأرض

وأكد «شوقي»، أن خطة تطوير التعليم بدأ العمل عليها منذ عام 2016 ونزلت للمدارس عام 2018، معتبرًا أن بناء منهج جديد وتغيير نظام التعليم من الروضة للصف الرابع الابتدائي، يشمل تغييرا لفلسفة المناهج ومهارات حياتية للطلاب، مضيفا «عندنا في مصر مناهج من كي جي لرابعة ابتدائي تضارع أي دولة على كوكب الأرض، نقدر نقارن بيها بمنتهى الثقة»، مشددًا على أن هذه المناهج هي مناهج تعليم نشط تقتضي وجود الطفل مع اثنين من المعلمين ويعملون كمجموعات مع ضرورة الحضور.

وأشار إلأى أن التغيير شمل الصفوف من رياض الأطفال للصف الرابع ومن الصف الأول الثانوي للثالث الثانوي، لافتًا إلى أن الصفوف من الخامس الابتدائي للثالث الإعدادي مازلت على المنهج القديم، مؤكدًا وجود خطة لتطوير مناهج هذه السنوات خلال 3 سنوات فقط.