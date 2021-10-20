أهالي المحلة يعثرون على جثة عجوز ملقاة خلف محطة سكة حديد

شهدت منطقة منشية البكري التابعة لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة عثور العشرات من أهالي علي جثة رجل عجوز في العقد السادس من عمره ملقاة خلف محطة قطارات السكك الحديدية.

كما تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة والتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه.

العثور علي جثة هامدة لرجل عجوز خلف محطة قطارات منشية البكري

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العميد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثور على جثة رجل عجوز هامدة لرجل فى العقد السادس من عمره خلف محطة القطارات بمنطقة منشية البكري بدائرة القسم.

تفاصيل واقعة شهود عيان يروون حقيقه وفاه العجوز

كما انتقل العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوة من مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، إلى موقع البلاغ.

كما كشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة من خلال فحص الجثة أنها لشخص يدعى مسعد ابراهيم المدنى، ولا يوجد بها أى أصابات ظاهرية.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف و نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها.

سيارة إسعاف لنقل جثة العجوز إلي مستشفي المحلة العام

وأفاد شهود عيان من أهالي منطقة منشية البكري بثان المحلة أن الرجل العجوز عثر عليه مرتدي ملابس مهلهله وملطخه بالدماء وترك منزله لخلافات أسرية مع أبنائه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها والتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه.