يستعين بصديقه لسرقة خزينة من غرفة والدته في سوهاج

استعان سائق «توك توك»، بصديقه العامل لسرقة خزينة من دولاب بغرفة نوم والدته، بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وأبلغت الأم رجال الشرطة باكتشافها عملية السرقة، وأضافت أن الخزينة كانت تحتوي على مبلغ 147 ألف جنيه و3غوايش وخاتم ذهب، ولم تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة، وتوصلت تحريات ضباط مباحث المركز إلى أن مرتكب الواقعة ابن المبلغة وصديقه، وتم ضبطهما وتبين وجود الخزينة في منزل العامل يظهر عليها آثار عنف ولم يتمكنا من فتحها.

ورود بلاغ بسرقة خزينة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد ثروت، مأمور مركز العسيرات، يفيد بورود بلاغا لضباط وحدة مباحث مركز العسيرات من «سعاد.ر.ا»، 49 سنة ربة منزل وتقيم بناحية دائرة المركز، باكتشافها سرقة خزينة حديدية من داخل دولاب بغرفة نومها بمنزلها وبها مبلغ مالي 147 ألف جنيه، و3 غويشة ذهبية وخاتم ذهب ولم تتهم أحدا بالسرقة.

وتوصلت تحريات الرائد محمد ابو العطا، رئيس مباحث العسيرات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المبلغة «بهاء.ا.م»، 19 سنة، سائق توك توك وصديقه «أحمد.م.ع»، 21 سنة، عامل ومقيمان بذات الناحية، تم إصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين.

حملة أمنية لضبط المتهمين

وتمكنت حملة أمنية لضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترف الأول باتفاقه مع الثاني على أن يقوم بارتكاب الواقعة ويشترك معه الثاني في فتح الخزينة، وبمواجهة الثاني قرر بذات المضمون وبإرشاده تم ضبط الخزينة بمسكنه وبها آثار عنف ولم يتمكنا من فتحها، وتم ضبط باقي المسروقات طرفه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.