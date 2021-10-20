بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

يشهد الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة.

بث مباشر لفاعليات حفل التخرج

وتذاع فاعليات حفل التخرج في بث مباشر على الهواء مباشر، وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها لمشاهدة فقرات حفل التخرج والعروض التي يقدمها الطلاب الخريجون أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة أثينا الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف تعطل جهد الشعوب للحاق بركب التقدم والتنمية

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان مع كيرياكوس ميتسوتاك رئيس وزراء جمهورية اليونان، ونيكوس أناستاسيادِس رئيس جمهورية قبرص أكد خلالها على ضرورة استمرار جهود محاربة الإرهاب، قائلا: «تناولت مداولاتنا كذلك ما تمثله ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف من خطر بسبب التأثير السلبي لمناخ عدم الاستقرار والفوضى على تعطيل جهد الشعوب للحاق بركب التقدم والتنمية، وتوليد أزمات عابرة للحدود مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من أنشطة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر».