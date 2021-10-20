السيسي يصل كلية الشرطة لحضور حفل تخريج دفعة جديدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل، إلى مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

بث مباشر لفعاليات حفل التخرج

وتذاع فعاليات حفل التخرج على الهواء مباشر، وتقدم «الوطن» بث مباشر لمتابعيها لمشاهدة فقرات حفل التخرج والعروض التي يقدمها الطلاب الخريجين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمتابعة البث المباشر اضغط هنا.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة أثينا الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف تعطل جهد الشعوب للحاق بركب التقدم والتنمية

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان مع كيرياكوس ميتسوتاك رئيس وزراء جمهورية اليونان، ونيكوس أناستاسيادِس رئيس جمهورية قبرص أكد خلالها على ضرورة استمرار جهود محاربة الإرهاب، قائلا: «تناولت مداولاتنا ما تمثله ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف من خطر بسبب التأثير السلبي لمناخ عدم الاستقرار والفوضى على تعطيل جهد الشعوب للحاق بركب التقدم والتنمية، وتوليد أزمات عابرة للحدود مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من أنشطة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر».