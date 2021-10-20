«البحوث الفلكية» يصدر إرشادات السلامة والأمان عند حدوث زلزال

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن «زلزال القاهرة» منذ أمس، عقب حدوث هزة أرضية شرق جزيرة كريت على بعد 390 كم شمال السواحل المصرية، في تمام الساعة 7:32 دقيقة و29 ثانية وفق التوقيت المحلي، عند خط عرض 34.59 شمالاً، وخط الطول 28.59 شرقاً، وعمق الزلزال 31.56 كم، وشعر بها سكان القاهرة والجيزة.

سبب شعور المواطنين بزلزال القاهرة

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن قوة زلزال القاهرة، تمثلت في 6.2 درجة بمقياس ريختر، وشعر به السكان نسبيا في بعض مدن الدلتا والقاهرة الكبرى، نتيجة للعمق الكبير نسبيا مؤكداً أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأنه جرى تسجيل زلزالين تابعين لهذا الزلزال بقوة 3.5 درجة بمقياس ريختر و3.7 درجة، مشيرا إلى أن تأثيرهما محدود لانخفاض قوتهما.

وطمأن «القاضي» المواطنين مؤكدا أنهم لن يشعروا بتوابع هذا الزلزال لبعد مركزه عن القاهرة، وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مجموعة من الإرشادات للسلامة، عند وقوع أي زلزال وهي كالتالي:

إرشادات للسلامة عند حدوث زلزال

1- لا تفزع وحاول التصرف بهدوء أينما كنت لحظة حدوث الزلزال.

2- ابتعد عن الأشياء غير المثبتة كالخزائن والرفوف والنوافذ وأجلس أو تمدد تحت طاولة أو كنبة كبيرة الحجم.

3- قم بفصل الكهرباء والغاز.

4- إن كنت كنت تقود سيارات أثناء حدوث الزلزال فعليك التوقف فورا إلى جانب الطريق.

5- تجنب إيقاف المركبة تحت الجسور أو خطوط الضغط العالي

6- لا تستخدم المصاعد الكهربية فقط تحدث انقطاعات مفاجئة للكهرباء.

7- إذا كنت بالمدرسة اخرج من الفصل إلى الفضاء المفتوح واستخدم مخرج الطوارئ.

8- إذا كنت على شاطئ البحر ابتعد عنه فورا خوفا من التعرض لموجات فيضانية ولا تذهب للشاطئ قبل 12 ساعة على الأقل.

9- بعد الزلزال تابع الأخبار والإرشادات التي تطلقها الجهات الرسمية من خلال وسائل الإعلام المتوفرة.