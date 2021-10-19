يبجث الكثيرون على محرك البحث جوجل عن كلمة زلزال منذ صباح اليوم عقب حدوث الزلزال أو الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة الكبرى، وتحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أن محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد سجلت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021هزة أرضية شرق كريت على بعد 390 كم شمال محافظة الإسكندرية.

تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة اليوم:

وأضاف «القاضي» في بيان صحفي منذ قليل، أن الزلزال وقع في تمام الساعة السابعة صباحاً و32 دقيقة و29 ثانية، بالتوقيت المحلي وبقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 34.59 شمالا وخط الطول: 28.59 شرقا وعمق الزلزال: 31.56 كم، مؤكداً أنه لم ينتج عنه وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن الزلزال على بعد 390 كم شمال الإسكندرية.

القاضي يكشف توابع زلزال اليوم:

توقع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث توابع لزلزال اليوم كهزات ارتدادية لكن بقوة أقل من الزلزال الرئيسي.

تفاصيل زلزال الأسبوع الماضي:

وفي سياق آخر، تعرض جنوب جزيرة كريت لزلزال على بعد 314 كم شمال مرسي مطروح، يوم الثلاثاء الماضي، ولم يرصد المعهد القومي للبحوث الفلكية وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، وكانت الهزة الأرضية قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر وخط العرض: 11.40 شمال وخط الطول: 44.22 شرقا والعمق 2.20 كم، وشعر بها سكان محافظة الإسكندرية والمدن الساحلية.

وأضاف «القاضي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الزلزل الذي ضرب جنوب جزيرة كريت حدث بقوة 6.4 ريختر وهو كبير وعمقه 25.7 كم، مشيرا إلى أنَّ المنطقة التي وقع بها الزلزال هي منطقة بها «نشاط زلازل»، لذلك أثرت على القاهرة والمدن الساحلية مثل محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح.