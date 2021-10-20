فريق طبي ينقذ شابا من الموت بتدخل جراحي عاجل في الإسكندرية الجامعي

أجرى الفريق الطبى بالمستشفى الرئيسي الجامعي في الإسكندرية جراحة دقيقة وحرجة لإنقاذ شاب 22 عاماً من الموت على خلفية إصابته بطعنات أدت إلى قطع في عضلات البطن والصدر وخروج الأمعاء من داخل البطن وقطع الطحال والرئة ونزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية.

طب الإسكندرية تشيد بإنجاز طبي وتدخل سريع

وأشاد الدكتور وائل نبيل عبدالسلام عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور تـامـر عبدالله حلمى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، بالإنجاز الطبي الفريد الذي تم داخل أروقة قسم الطوارئ والإصابات بالمستشفى الرئيسي الجامعي.

وقال الدكتور تامر عبد الله، المدير التنفيذي للمستشفيات، إن الأطباء تدخلوا جراحيا لإنقاذ مريض تعرض لطعنات أدت إلى قطع في عضلات البطن والصدر وخروج للأمعاء من داخل البطن وقطع في الطحال وفي الرئة اليسري ونزيف حاد وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأشار إلى توقف عضلة قلب المريض بمجرد وصوله للطوارئ، واحتاج اليإلى إنعاش قلبي وعاد القلب إلى النبض بأمر الله وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات بالتزامن مع تعويض ما فقده من الدماء بالرغم من ندرة فصيلة دمه.

إدخال المريض عملية جراحية بعد 20 دقيقة

وتابع أن المريض دخل غرفة العمليات بعد 20 دقيقة من وصوله، وهو زمن قياسي استطاع أطباء المستشفى تحققيه من خلال التناغم بين أقسام الطوارئ والجراحة والتخدير والعناية والتمريض والعمال، وما إن دخل المريض غرفة العمليات حتى تم استدعاء باقي الأقسام المطلوبة وإصلاح القطع في جدار البطن واستئصال الطحال وإيقاف النزيف بالرئة، لافتا إلى أن المريض تلقى العلاج بالعناية المركزة وتم تحويله إلى عنبر القسم بعد استقرار حالته.

طب الإسكندرية يكرم فريق طبي أنقذ مريضا من الموت

وكرّم مجلس إدارة المستشفيات جامعة الإسكندرية الفريق الطبى والمعاون بمجلس كلية الطب وقدمت إدارة الكلية الشكر والتقدير لفريق العمل بدايه من أطباء الطوارئ والجراحين وأطباء التخدير والعناية والفنيين والتمريض والعمال بقسم الطوارئ والإصابات .