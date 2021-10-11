«شهد وشروق» توأم في طب الإسكندرية.. الكلية أبت أن تفرقهما (فيديو)

«شهد وشروق»، توأم تفوقتا دراسيا بين أوائل الثانوية العامة 2021 لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ما أهلهما للالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ليحققا حلمهما باستكمال دراستهما الجامعية سويا كما كانا يدرسان خلال المراحل الدراسية الأساسية.

قصة شهد وشروق أوائل الثانوية العامة في كلية طب الإسكندرية

«شهد حسن عبد الحافظ»، حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية، والأولى على محافظة الإسكندرية في الثانوية العامة، بينما توأمها حصدت المركز الثالث على مستوى عروس البحر الأبيض المتوسط، ليكلل الله جهودهما بالتفوق والالتحاق بكلية الطب.

«الوطن» انتقلت مع الثنائي شهد وشروق إلى مقر كلية الطب جامعة الإسكندرية لرصد أول أيام دراستهما التي اقتصرت على محاضرة تعريفية بالكلية وطرق الدراسة والبحث التي ستستمر خلال السنوات المقبلة.

«شهد»: وجودنا في كلية واحدة أسعدنا

وتقول «شهد حسن»، إن أكثر ما أسعدها هو وجود شقيقتها معها: «كنا متخيلين إن الجامعة هتفرقنا عن بعض لكن الحمد لله قدرنا ندخل نفس الكلية مع بعض ودا أمر أسعدنا جدا»، وأضافت لـ«الوطن»، أنها تأمل أن يكملا مسيرتهما العملية معا حيث أن والدهما وعدهما بفتح عيادة لهما سويا من أجل استكمال مسيرة العمل معاً بعدما خاضا مسيرة التعليم والتفوق سويا.

نصائح لطلاب الثانوية العامة الجدد

من جهتها نصحت «شروق حسن»، طلاب الثانوية العامة الجدد، ألا يدخروا أي جهد خلال الثانوية العامة لأن هذا الجهد سيحدد مستقبلهم، مشيرة إلى ضرورة تقسيم الوقت والاجتهاد من أجل الوصول إلى أحلامهم.

وأضافت لـ«الوطن»، أنها اعتادت هي وشقيقتها على تشجيع بعضهن، حيث اعتدن على قول: «لو أنا وقعت في المادة دي انتي اللي هتكملي»، مشيرة إلى عدم وجود أي تنافس بينهما.

التنافس بين التوأم المميز في الإسكندرية

وأوضحت أنها احتلت المركز الأول على مستوى المدرسة العام الماضي بينما شهد شقيقتها احتلت المرتبة الثانية، إلا أن شقيقتها عادت وتفوقت عليها هذا العام فحصلت على المركز الأول على المدرسة والثانية على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرار التنافس المميز بينهما خلال الكلية.