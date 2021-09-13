برنامج سلامة وجودة الغذاء في طب بيطري الإسكندرية.. الأهداف والمصاريف

أعلنت كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، عن فتح باب التسجيل ببرنامج بكالوريوس الطب البيطري «تميز سلامة وجودة الغذاء»، وذلك لطلاب الثانوية العامة الذين التحقوا مؤخراً بالكلية وفقاً لتنسيق الكليات 2021.

وترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة حول برنامج سلامة وجودة الغذاء، وهو أحد البرامج الخاصة المستحدثة في كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، والذي يتبعه فرص عمل عديدة.

مصاريف برنامج سلامة وجودة الغذاء في طب بيطري الإسكندرية

يعتمد برنامج سلامة وجودة الغذاء في كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، على نظام الساعات المعتمدة وتكلف كل ساعة 500 جنيه، وفي حال كان الطالب يسجل في الفصل الدراسي 15 ساعة، فإن الترم قد يصل إلى 7500 جنيه، وتتغير وفقاً لتسجيل عدد الساعات المعتمدة.

رسالة برنامج سلامة وجودة الغذاء في طب بيطري الإسكندرية

يهدف برنامج سلامة وجودة الغذاء في طب بيطري الإسكندرية، إلى تقديم خريج معد إعداداً جيداً وقادراً على المنافسة في كل مجالات الطب البيطري وتوفير برامج دراسات عليا متميزة تساعد الخريجين على اكتساب المعارف المتجددة، وتسهم في بحث علمي متطور، وتقدم استشارات فنية تخدم المجتمع وتساعد على تنميته.

مميزات برنامج سلامة وجودة الغذاء في طب بيطري الإسكندرية

يهدف برنامج سلامة وجودة الغذاء في طب بيطري الإسكندرية، إلى الوصول بالطبيب البيطري إلى التخصص في مجال سلامة وجودة الغذاء، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والبيض والزيوت والدهون ومنتجاتها ومخلفاتها، والتي تعتبر الأغذية الأكثر خطورة وتحتاج إلى اهتمام خاص.

فرص عمل برنامج سلامة وجودة الغذاء في طب بيطري الإسكندرية

يمتاز هذا البرنامج بأنه يضمن تخريج أطباء بيطريين ذوي قدرات مميزة في مجال صحة وسلامة الأغذية في كل منافذ وقطاعات الدولة.

وعلى وجه الخصوص في قطاعات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة، والسياحة والفنادق والطيران، قطاع الأمن الغذائي في القوات المسلحة ووزارة الداخلية لما لهم من أهمية خاصة ومردود مباشر على الاقتصاد القومي.

كما توجد فرص عمل في شركات الأغذية والتي يفوق تعدادها في مصر حاليا أكثر من 3500 شركة، والتي مازالت تبحث عن الخريجين المؤهلين للقيام بتوكيد جودة الأغذية ومراقبتها للتأكد منً توافقها مع المعايير المحلية والدولية، وضمانا لسلامة منتجاتها.

هذا بخلاف سهولة اشتراك هؤلاء الخريجين المميزين في أعمال برامج إدارة الجودة والسلامة الغذائية، (.ISO 9001, ISO 22000, HACCP, etc.) مثل المراجعة والتدقيق والتأهيل والتدريب، بعد اجتياز الدورات التدريبية والمتطلبات اللازمة.

أهداف برنامج سلامة وجودة الغذاء في طب بيطري الإسكندرية

يهدف البرنامج إلى تطوير وإدخال حقول جديدة من الرقابة الصحية وسلامة وجودة الغذاء، وفقا للمعايير الدولية في برنامج بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية، ووضع الخريجين في منافسة مع المستويات الدولية، وكذلك تنمية مهارات الخريجين بالتدريب المناسب في المواقع المتخصصة سواء محليا أو أقليميا أو دوليا، حتى يتواكب ذلك مع المعايير الدولية.