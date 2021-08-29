تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية 2021.. الأقسام وشروط القبول

تعد كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، إحدى أهم الكليات على مستوى مصر، فهي التي بدأت عام 1945، وكانت في البداية مرتبطة بكلية الطب، وفي عامها الأكاديمي الأول 1945/1946، لم يكن بها سوى طالبان، ومن ثم انفصلت عنها، وتأسست كمبنى منفصل فى عام 1970، ومن حينها تمثل أحد كليات القمة في مصر، ما يجعل الأنظار تتجه إليها من طلاب الثانوية العامة، خلال تنسيق الكليات.

تقدم «الوطن»، خدمة دليل شامل لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، لتعريف خريجي الثانوية العامة بكل ما يريد عن تلك الكلية قبل الالتحاق بها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من وزير التعليم العالي.

تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية لعام 2021

ووفقا لنتائج المرحلة الأولى، فإن تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية لعام 2021، بلغ 373.5 درجة، وذلك لكلية طب الأسنان التي تتميز بما لها من رسالة جليلة فى مجال تحسين الرعاية الصحية للمرضى، فى الإسكندرية والمدن المجاورة، حيث أن مرافق الكلية مجهزة تجهيزا جيداـ كمركز للرعاية الصحية، في ظل ما وصل إليه تاريخ الجراحة فى عمليات جراحة الفم، وكذلك الفك والوجه.

أقسام كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية لعام 2021

- قسم جراحة الفم والوجه والفكين

- قسم المواد الحيوية

- قسم الاستعاضة الصناعية

- قسم العلاج التحفظي

- قسم طب الفم وامراض اللثة

- قسم بيولوجيا الفم

- قسم باثولوجيا الفم

- قسم تقويم الاسنان

- قسم جراحة الوجه والفك والتجميل

- قسم طب اسنان الاطفال والصحه العامة

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية لعام 2021

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية، عن تغير المصروفات الدراسية عن العام السابق، وذلك ليتمكن الطلاب من دفع المصروفات الدراسية التي تقررها الكلية، حيث يتم الدفع إلكترونيا وهو ما يتم أيضًا في كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية لعام 2021 ويتم تحديده لاحقا.

عنوان كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية لعام 2021

تقع كلية طب الأسنان شارع شامبليون – الأزاريطة وسط الإسكندرية، فيما توفير رقم هاتف لإدارة الكلية : 4868308 (203 ). فاكس : 4868286 ( 203 ). البريد الألكترونى : dent.admin@alexu.edu.eg

شروط القبول في كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية لعام 2021

- تخضع كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية لنظام القبول بالجامعات المصرية الحكومية ويقبل الطلاب الوافدين من كافة الدول بعد موافقة الإدارة العامة للوافدين والجهات المختصة في دولة الإيفاد. ويشترط التفرغ الكامل أثناء الدراسة.

- يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان بنظام الساعات المعتمدة بعد اجتيازه بنجاح عدد 193 ساعة معتمدة مقسمة على خمسة مستويات دراسية.

تنقسم الدراسة بالبرنامج الى مرحلتين وهما:

- المرحلة قبل الاكلينيكية (المستوى الأول والثاني)

- المرحلة الاكلينيكية (المستوى الثالث والرابع والخامس)

اكتمال البرنامج يستلزم على الخريج التدريب لمدة سنة الامتياز الإلزامية، للحصول على تصريح مزاولة المهنة من الجهات المختصة، وفق ما تراه من قواعد أو اختبارات للحصول على التصريح وتجديده دوريا.

خدمات كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية

تقدم كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، خدماتها مجانا للمرضى وكذلك فهى تخدم تدريب طلابها، الذي يكون تحت إشراف الأساتذة، ما تعد فرصة لخدمة المجتمع وخصوصا الفقراء و المحرومين الذين لا يستطيعون تحمل التكلفة العالية الجودة لعلاج الاسنان.

تلعب الكلية دورا هاما فى زيادة الوعي بين الناس، الذين يعيشون فى المناطق التى تفتقر الى الرعاية المناسبة، وخاصة بين الأسر ذات الدخل المحدود.