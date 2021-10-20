تعرف على معاونة وزيرة الهجرة.. الأولى بالجمهورية في الثانوية الأزهرية

أصدرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قرارًا وزاريًا بتعيين سلمى عبد الناصر محمود، معاونًا لوزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتعاون الدولي، التي تعد من خريجي الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأشار «مكرم»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن تلك الخطوة تعكس رؤية الدولة في تمكين حقيقي للشباب، لافتة إلى أنه سبق وأن تم تعيين سارة مأمون معاونا لوزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لشئون المشروعات، منذ عام 2017 وحتى الآن؛ نظرًا لجهودها الدؤوبة في فعاليات ومبادرات الوزارة المختلفة، خاصة سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ومبادرتي مراكب النجاة وإحياء الجذور، وهي أيضا من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في دفعته الأولى.

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن سلمى عبد الناصر معاون وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتعاون الدولي، على النحو التالي:

1- حاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2010/ 2011 شعبة أدبي.

2- حاصلة على ليسانس اللغات الأوروبية وآدابها والترجمة الفورية قسم اللغة الإنجليزية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

3- خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة - الدفعة الثالثة.

4- خريجة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

5- شاركت في تنظيم منتدى شباب العالم بنسختيه في 2018 و 2019، بالإضافة إلى عدد من مؤتمرات الشباب الوطنية ونماذج المحاكاة سواء للدولة المصرية أو الأمم المتحدة أو الاتحاد من أجل المتوسط.

6- باحثة ماجستير العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة.