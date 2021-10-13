السيسي: لابد من إعادة الاستقرار لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه يتفق دائمًا مع رئيس وزراء المجر على التحرك للأمام في التعاون في المجالات المختلفة، موضحًا: «اتفقنا على قوة دفع كبيرة للتعاون فيما بيننا في مجالات الزراعة والسياحة ومجالات الصناعات المختلفة، ونستفيد في مصر من الخبرات والقدرات التكنولوجية الموجودة لدى أصدقائنا في المجر».

اتفقت مع رئيس وزراء المجر على الاستفادة من خبرات بلاده

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: «أقول إحنا محتاجين هذا التعاون فيما بيننا»، مشيرًا إلى أنَّه تطرق بالأمس إلى الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي تتخذها مصر لمنع خروج أي قارب.

يجب ألا نسمح بأن يرمي الناس أنفسهم في البحر

وتابع رئيس الجمهورية: «إذا كنا محتاجين نمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فلابد من عودة الاستقرار إلى الدول التي تعاني من عدم الاستقرار، ويتمّ استخدام منافذها البحرية وشواطئها في العبور إلى أوروبا بشكل أو بآخر ضمانا لأمن أوروبا كما أنَّه بعد إنساني وأخلاقي، حتى لا نسمح بأن يرمي الناس أنفسهم في البحر بشكل أو بآخر».

نحتاج إلى التعاون مع المجر في مختلف المجالات

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في قمة فيشجراد، والتي عقدت في شمال العاصمة المجرية بودابست، بحضور رؤساء دول التشيك والمجر وبولندا أعضاء التجمع الإقليمي، حيث ألقى السيسي كلمة لاستعراض أبرز نتائج مباحثات القمة، مؤكّدًا أنَّه مسؤول عن حياة 100 مليون نفس، وإن الحفاظ على كل هؤلاء ليس أمراً يسيراً، موجها حديثه للصحفيين: «أخي في المجر لديه 10 ملايين، وفي بولندا يوجد 40 مليونًا، وفي تشيكيا لديه نحو 10 ملايين أيضا، أما في مصر فلديّ 100 مليون بينهم 65% شباب يريد الحياة ولديه أمل».

وحول الهجرة غير الشرعية، قال الرئيس السيسي، إنَّها تعكس واحدًا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة بمنطقتنا من منظور مختلف، وحقوق لم تتوافر، متسائلا: «هل الدول الأوروبية مستعدة للمساهمة والمشاركة مع هذه الدول لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية، حتى نصل لمقاربة مختلفة لفهم ما يخص حقوق الإنسان، وهي دائما موضوع جدلي بينا وبين أصدقائنا الأوروبيين؟»، متابعا: «أنا مش رافض نتكلم في الموضوع ونناقشه، ولكن من أنهي مقاربة؟، مقاربة إنك توفر حياة كريمة لـ100 مليون مصري».