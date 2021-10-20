«الاعتماد والرقابة» تبحث مع الوكالة الفرنسية دعم التأمين الصحي الشامل

بحث الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مجالات التعاون المشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، وذلك خلال لقائه بوفد الوكالة الفرنسية بمقر الهيئة أمس في إطار زيارة الوكالة للهيئات المكلفة بتطبيق مشروع التأمين الشامل للوقوف على أحدث المستجدات وبحث سبل التعاون الفني ما بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئات المماثلة لها بفرنسا، بهدف ضمان تحقيق الجودة في الرعاية الصحية طبقا لأعلى المعايير والخبرات الدولية.

تناول الاجتماع إنجازات جمهورية مصر العربية بملف التأمين الصحي الشامل ومتابعة تحديثات تطبيق المشروع في المحافظات وأحدث المؤشرات الخاصة بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة الاعتماد والتسجيل للمنشآت الصحية بمختلف أنواعها وأعضاء المهن الطبية.. إلى جانب استعراض دور الوكالة في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل في إطار إستراتيجيتها 2021-2025 التي تستهدف المساهمة في دعم مصر بهذه المرحلة الانتقالية نحو تحقيق اقتصاد شامل اجتماعي.

هيئة الاعتماد: حريصون على الاستفادة من التجارب الدولية

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على أن الهيئة تحرص على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال الاعتماد والتأمين الشامل لا سيما أن النظام الصحي الفرنسي هو أقرب النظم للنموذج المصري من حيث وحدات الرعاية الأولية ومستويات الإحالة المتعددة، مشيرا إلى الخبرة الفرنسية الهائلة في جودة الرعاية الاكلينيكية وتطبيق الأدلة الإكلينيكية والرقابة عليها بما تشمله من عمليات تدقيقية مما يقع في بؤرة اهتمام الهيئة إلى جانب جهود الهيئة خلال 3 سنوات ودورها في إصدار وتطوير وإصدار معايير اعتماد GAHAR للمنشآت الصحية باختلاف أنواعها من «مسشفيات – وحدات ومراكز رعاية أولية – معامل تحاليل طبية – مراكز الأشعة – الصيدليات- مراكز العلاج الطبيعي»، مؤكدا على أن عملية تقييم المؤسسة الصحية لا تقف عند حصولها على التسجيل أو الاعتماد.

وفي ذات السياق، أشاد وفد الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بجهود الدولة المصرية في تطوير النظام الصحي وما قامت به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من تأسيس لنظام تسجيل واعتماد قوي للمنشآت الصحية، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التغطية الصحية الشاملة باعتبارهم شركاء للتنمية، ومعربين عن استعداد الوكالة الفرنسية لبحث الأولويات التي تحددها هيئات تطبيق المشروع خاصة فيما يخص الدعم الفني وتطوير القوة البشرية.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعد إحدى المؤسسات المالية العامة الممثلة لسياسة التنمية الفرنسية بالدول النامية، التي تدعم العديد من القطاعات والمشروعات الشاملة ذات البعد الإستراتيجي.

المشاركون في الاجتماع

شارك في الاجتماع الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، كريم رمزي، محلل اكتواري ممثل وزارة المالية، وشمل وفد الوكالة الفرنسية للتنمية: ايلودي مونتتاجو، نائب مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، باسكال لوروي وميليني ريو، مسؤولي فريق عمل المهام بقسم الصحة والحماية الاجتماعية، ليونارد سونبيرا، مسؤول مشروع الحماية الاجتماعية، بمكتب الوكالة بمصر.