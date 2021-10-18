«الرقابة الصحية»: لم نعد نسمع عن أدوية ناقصة بسبب «هيئة الشراء الموحد»

قال الدكتور إسلام يوسف، نائب رئيس الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الدولة مهتمة بتوفير الأدوية والمواد الخام بها، مع الاهتمام بجودة عالية للدواء، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تراقب على الأدوية قبل استخدامها من قبل الشخص، لافتا إلى أن وزارة الصحة كانت تشرف على هذا الأمر، ولكن حدث تطور في القطاع الصحي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إعادة هيكلة القطاع بهدف تقديم خدمة جيدة وتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين للعلاج من خلال التأمين.

معايير استخدام الأدوية في المنشآت الصحية

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية الشابة آية عبد الرحمن، أن الهيئة العامة أصدرت معايير اعتمادات لاستخدام الأدوية في المنشآت الصحية بشكل علمي يوفر دواء فعال وآمن للمواطن.

جهة الرقابة على الأدوية ستكون واحدة

وأوضح نائب رئيس الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جهة الرقابة على الأدوية ستكون واحدة ومن لا يطبق هذه المعايير سيكون خارج منظومة التأمين الصحي الشامل، ولن يتم اعتماد المستشفى الذي يقدم خدمات غير مكتملة، مبينا أن التأمين الصحي الشامل هو أكبر مشروع اقتصادي في تاريخ مصر الحديث، وسيتم تطبيقه على 27 محافظة خلال الـ10 سنوات المقبلة.

لم نعد نسمع عن أدوية ناقصة

وتابع نائب رئيس الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية: «من سنتين كنا بنسمع عن أدوية ناقصة ده مبقاش يحصل، لأن هيئة الشراء الموحد وفرت كل الأصناف وأي صنف متوقع أن يكون فيه نقص، بيتم توفيره عشان ميحصلش النقص، وهيئة الدواء بتعمل على توطين صناعة الدواء في مصر، من خلال شركات مصرية أو متعددة الجنسيات وهيئة الاعتماد بتحط معايير استخدام الأدوية داخل المصانع لضمان وصول الدواء بدون أخطاء طبية».