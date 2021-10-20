رئيس أكاديمية الشرطة: نبني المنشآت لزيادة الطاقة الاستيعابية

قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تشهد اليوم مناسبة جليلة لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، «جيل جديد واعد من الرجال ترسخت في نفوسهم أسمى معاني الوطنية والفداء ويحملون رسالة أمن الوطن والشعب المصري بكل شرف وفخر وإباء، فأهلا بك يا سيادة الرئيس بالحفل الكريم».

الأكاديمية تخطو نحو المستقبل

وأضاف مساعد أول وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أن أكاديمية الشرطة تخطو خطى ثابتة نحو المستقبل، حيث وضعوا نصب أعينهم أن الدعامة البشرية لأجهزة الشرطة يجب أن تكون على قدر كبير من الفاعلية والكفاءة لذا يتم تطوير الأكاديمية وبرامجها بصفة دورية، كما تم إقامة منشآت تعليمية وتدريبية لزيادة الطاقة الاستيعابية لكلية الشرطة لمواجهة متطلبات الواقع الأمني.