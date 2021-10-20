نائب رئيس «عمال مصر» عن زيارة السيسي إلى اليونان: تدفع التنمية

أشاد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمرافق هشام فؤاد بنتائج الزيارة التاريخية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان والتي بدأت فعاليتها، أمس الثلاثاء، بقمة ثلاثية مع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، مثمناً إبرام اتفاقيتيّن ثنائيتيّن لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي.

انتعاش قطاع الكهرباء

وقال نقيب «المرافق» التي تضم قطاعات «الكهرباء والطاقة - ومياه الشرب والصرف صحي - والإسكان» إن هذه الشراكة الثلاثية بالإضافة إلى أنه كما قال الرئيس بمثابة جسر من التفاهم والتناغم عبر ضفتي المتوسط، وبين مصر والقارة الأوروبية، فإنها تساهم بشكل كبير في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر إلى الأمام، كما أنها تنعش قطاع الكهرباء، وتوفر فرص العمل.

زيارة السيسي لليونان

وكان الرئيس السيسي قد بحث خلال زيارته التي بدأت أمس إلى اليونان مع كبار المسؤولين في قبرص واليونان مجمل حالة الاستقرار في الجوار الإقليمي المشترك، وكذلك ملفات الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وشرح الخطوات الثابتة التي تخطوها مصر نحو التنمية وحماية حقوق الإنسان.

قمة ثلاثية

وكانت قد انطلقت أمس القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص والتي تقام بأثينا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد ألقى كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب القمة الثلاثية.

وكان قد تم عقد تسع قمم لزعماء مصر وقبرص واليونان، خلال السنوات الماضية، بحثت تحقيق المنافع المتبادلة للدول الثلاث، من خلال العديد من المشروعات المشتركة الكبرى وعلى رأسها مشروع مد خطوط الغاز والكهرباء بين الدول الثلاث.

وبحثت القمة الثلاثية اليوم، آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، بما فيها تفاصيل خطوط الغاز والكهرباء بين مصر واليونان، وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، بالتطور النوعي الذي تمثل في التوقيع على اتفاق ثلاثي في مجال الربط الكهربائي، استكمالا لما تم منذ أيام قلائل من إبرام اتفاقيتيّن لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي.