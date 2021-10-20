46 قتيلا في فيضانات ضربت شمالي الهند

لقي نحو 46 شخصا حتفهم وفقد كثيرون، إثر فيضانات في الهند نجمت عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتاراخند شمالي الهند، استمرت 3 أيام متواصلة، وفقا لمسؤولين اليوم الأربعاء.

46 قتيلا ضحايا فيضانات شمالي الهند

وقال إس إيه موروجيشان، وزير إدارة الكوارث في الولاية، إنّ رجال الإنقاذ واصلوا جهودهم خلال الليل لانتشال الجثث العالقة بين الأنقاض وإجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر، وقال مسؤولون يوم الثلاثاء، إنّ 22 شخصا قتلوا جراء الأمطار، وفقا لوكالة أسوشيتد برس

وأوضح موروجيشان، أنّ غالبية الوفيات التي جرى تسجيلها في أوتاراخند، وقعت في بلدة ناينيتال الخلابة حيث قتل 28 شخصا يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنّ معظم الوفيات نتجت عن انهيار منازل ومباني جراء الأمطار الغزيرة.

أمطار متواصلة لمدة 3 أيام بولاية أوتاراخند شمالي الهند

وشهدت الولاية الجبلية أمطار متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، تسببت في غرق الطرق وتدمير الجسور وانهيارات أرضية جرفت عدة منازل، ما دفع السلطات لإرسال أكثر من 2000 فرد من القوات شبه العسكرية والشرطة المدنية إلى المنطقة.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، انحسار الأمطار في أوتاراخند اليوم الأربعاء، لكنها حذّرت من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية من البلاد.

توقعات بانحسار الأمطار اليوم الأربعاء

وفي بلدة موكيشوار، وهي وجهة سياحية في الولاية، لقي 5 عمال مصرعهم عندما انهار جدار على أكواخهم.

وقال المسؤول إنّ 9 أفراد من عائلة لقوا حتفهم في بلدة جبلية أخرى، حيث جرفت الأمطار منزلهم.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، نهر الغانج وهو يفيض على ضفافه في ريشيكيش، وبحيرة ناينيتال ذات المناظر الخلابة تفيض بمياه الفيضانات.