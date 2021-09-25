الهند تسجل 29616 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الهندية، اليوم، 29616 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و290 حالة وفاة، فيما تماثل 28000 شخصا من المرض، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام هندية.

من جانبها، كشفت دراسة صينية، عن 142 نوعا من فيروسات كورونا من الخفافيش، مرتبطة بالفيروس الذي تسبب في تفشي «سارس» قبل نحو عقدين من الزمن، ولكن لا أحد منها مرتبط بشكل وثيق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما نشرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، اليوم.

وقالت صحيفة «ساوث تشاينا مورننج بوست» الصينية، إنه في ورقة تم تحميلها على خادم «ريسيرتش سكوير» قبل الطباعة، الاثنين الماضي، كشف باحثون من معهد بيولوجيا مسببات الأمراض في بكين، أنهم جمعوا واختبروا عينات من أكثر من 4700 خفاش في مناطق في جميع أنحاء الصين منذ يناير 2020، مضافة إلى آلاف تم اختبارها منذ عام 2016.

الأبحاث ركزت على عينات تم جمعها من أكثر من 13000 خفاش

وركزت أحدث الأبحاث التي أجريت على الخفافيش، التي يُعتقد أنها نوع الحيوان الذي هو أصل الفيروس، على عينات تم جمعها من أكثر من 13000 خفاش من 56 نوعا عبر 14 مقاطعة منذ عام 2016.

الفيروسات الأقرب لـ«كورونا» نادرة جدا في الخفافيش بالصين

ورأى العلماء أن الفيروسات التي تعتبر الأقرب إلى الفيروس، المسبب لمرض «كوفيد-19»، نادرة جدا في الخفافيش في الصين، فيما نقلت الصحيفة الصينية، عن بيتر داتشاك عالم بيئة أمراض، قوله: «هذه أول عينة جديدة رأيتها من مجموعة معروفة جيدا من العلماء الصينيين حول فيروس كورونا المرتبط بسارس في الصين منذ الوباء».

من جانبه، وصف «ليو بون ليت-مان»، من جامعة هونج كونج، هذا العمل البحثي بأنه خطوة مهمة نحو مساعدة الباحثين على تضييق نطاق المناطق وأنواع الأحياء التي قد تحتوي على فيروسات أقرب.