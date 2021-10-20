السيسي يشهد عرضا مشتركا بين طلاب الشرطة والحربية (صور)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، عروضًا من طلاب كلية الشرطة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية، أبرزها عرضًا لصدّ هجوم إرهابي على إحدى المنشآت الهامة والتعامل مع الأهداف والسيطرة عليها، إلى جانب تنفيذ عرض لمهمة مشتركة بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية.

السيسي يشهد عرض صدّ هجوم إرهابي على إحدى المنشآت الهامة

كما شهد رئيس الجمهورية، عرضًا من طلاب الكلية الشرطة من رجال العمليات القتالية ذوي القدرات البدنية الخاصة.

السيسي يشهد عروضا رياضية للطلاب

وشهد الرئيس السيسي، العروض الرياضية التي بدأت بعرض الدرجات الهوائية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، تلاها العروض القتالية لطلبة الكلية بفنون رياضة الكارتيه وفنون الدفاع عن النفس، ثم عرض جهاز «ألفا 1»، الذي يدور حول القدرات البدنية للطلاب الذين يتمّ تيدربهم على المهام الخطرة في الأماكن الصعبة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واستقبل أهالي الخريجين، رئيس الجمهورية، بالتصفيق الحاد والزغاريد والهتاف، وبادلهم الرئيس السيسي التحية، وعُزف النشيد الوطني فور وصول الرئيس، تبعه تقديم التحية العسكرية من حرس الشرف لكلية الشرطة.