السيسي يشهد عروض خريجي كلية الشرطة: فنون رياضية وقتالية (صور)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العروض الرياضية التي بدأت بعرض الدرجات الهوائية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، تلاها العروض القتالية لطلبة الكلية بفنون رياضة الكارتيه وفنون الدفاع عن النفس، ثم عرض جهاز «ألفا 1»، الذي يدور حول القدرات البدنية للطلاب الذين يتمّ تيدربهم على المهام الخطرة في الأماكن الصعبة.

عروض المهارات الخاصة وفنون القتال المتلاحم

وقدم فريق من طلبة خريجي كلية الحقوق وطالبات قسم الطالبات المتخصصين، عروضًا مختلفة للمهارات الخاصة، وفنون القتال المتلاحم، وتلاه وجود محادثات صوت بعروض الكفاءة القتالية والمهام الخاصة وميدان الجبال، والنزول بـ«الهارنس»، والنزول السريع بالحبال، وملحمة تدريبية أخرى بجر المدرعة «شيربا» التي تزن 10 أطنان ويجرها الطلاب أصحاب القدرات البدنية الخاصة.

وشهد الرئيس السيسي، عروض التسلق على الجدران وموجات القفز من حلقات التدريب، ثم عروض رياضة الباركور والقفزات الهوائية الخطرة، والقفز من أعلى الموانع الخطرة، وسقطات أمامية وتسلق الحافلات من أعلى الدرجات النارية خلال الحركة.

كما شهد رئيس الجمهورية، تدريب سرعة رد الفعل وتفادي الأخطار اللحظية الطارئة، ثم تدريب أعمال اقتحام المركبات المختلفة، واقتحام الحافلات وتحرير الرهائن، والسقطات الهوائية أعلى الموانع الضخمة، والقفز من أعلى سيارتين دفع رباعي بامتداد 5 أمطار، والقفز من أعلى سيارتي قفز رباعي والسيوف بامتداد 6 أمطار.

تصفيق وزغاريد وهتافات استقبالا للرئيس

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واستقبل أهالي الخريجين، رئيس الجمهورية، بالتصفيق الحاد والزغاريد والهتاف، وبادلهم الرئيس السيسي التحية، وعُزف النشيد الوطني فور وصول الرئيس، تبعه تقديم التحية العسكرية من حرس الشرف لكلية الشرطة.