أفضل المدن المصرية الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي

عقد أمس حفل إعلان أسماء الفائزين في مسابقة جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخلال الدورة الثانية لها أعلنت أسماء الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي بالمراكز الثلاثة الأولي بكل فئة من فئات الجائزة الـ19 المؤسسية والفردية، ونستعرض خلال التقرير التالي أسماء الفائزين من القرى والمراكز والمدن:

«أجا» بالدقهلية أفضل مركز في مصر

وخلال إعلان أسماء الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي، فاز مركز أجا محافظة الدقهلية بالمركز الأول في جائزة أفضل مركز.

مركز أسوان تفوز بالمركز الثاني في جوائز أفضل مركز

وفاز مركز ومدينة أسوان بمحافظة أسوان بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء مركز ومدينة الداخلة محافظة الوادي الجديد.

أفضل مدينة في مصر

وفازت مدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد بالمركز الأول في جائزة أفضل مدينة خلال إعلان أسماء الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي.

«رأس البر» تفوز بالمركز الثاني في أفضل مدينة

وفازت مدينة رأس البر محافظة دمياط بالمركز الثاني، بينما فازت مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر بالمركز الثالث.

حي «مصر الجديدة» يحصد المركز الأول

وفاز حي مصر الجديدة في محافظة القاهرة بالمركز الأول في جائزة أفضل حي في مصر.

وحى الشرق محافظة بورسعيد بالمركز الثاني، وحى شرق الإسكندرية بالمركز الثالث.

«أسوان» تسيطر على جوائز التميز الحكومي في المراكز والمدن والقرى

وأما في فئة أفضل قرية فازت قرية الجعافرة محافظة أسوان بالمركز الأول، وقرية البشندي محافظة الوادي الجديد بالمركز الثاني، وقرية الشعراء محافظة دمياط بالمركز الثالث.