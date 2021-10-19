مشرف جائزة مصر للتميز الحكومي: هدفها تحسين جودة الحياة للمواطنين

قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، إن الجائزة تم إطلاقها في مؤتمر التميز الحكومي في 2018، من خلال شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن الدورة الأولى ضمت 15 فئة.

جاء ذلك خلال حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، الذي عقد اليوم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عدد من الوزراء.

رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي

واستعرض المهندس خالد مصطفى أن رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي من الدورة الأولى للدورة الثانية، وأهم التطورات في دورة الجائزة 2020، مشيرًا إلى أن الجائزة موزعة على فئات مؤسسية وأخرى فردية، وأنه تم إضافة 4 فئات جديدة للجائزة في دورتها الثانية هي مكاتب الصحة، ومكاتب التموين، وجائزة الموظف الحكومي المتميز، جائرة فريق العمل المتميز.

تغيير معايير جائزة الوحدات الخدمية الى معايير نظام النجوم العالمي لتقييم الخدمات الحكومية

وأوضح المهندس خالد مصطفى، أنه تم تغيير معايير جائزة الوحدات الخدمية الى معايير نظام النجوم العالمي لتقييم الخدمات الحكومية، متابعًا أنه تم عقد العديد من الورش التدريبية والتثقيفية للجهات الحكومية، لترتفع نسبة المتدربين في الجهات الحكومية بنسبة 50% عن الدورة الأولى، مضيفًا أنه تم تدريب 6600 موظف من منسقي وسفراء التميز قبل بداية الجائحة، إضافة إلى عقد عددًا من الحلقات التفاعلية الافتراضية شاهدها ما يزيد عن 20,000 موظف وشاركت فيها قيادات من دولة الإمارات، حيث بلغت عدد ساعات التدريب حوالي 107 آلاف ساعة.

كما تناول المهندس خالد مصطفي الحديث حول عمليات التقييم، موضحًا أن عملية التقييم في الدورة الثانية تضمنت 45 يوما، مقارنةً بـ30 يوما في الدورة الأولى عام 2019، مضيفًا أنه تم التحول الإلكتروني بنسبة 100% لعملية تقديم طلبات الترشح لتلك الدورة، كما تضمن عملية التقييم تقييم مكتبي وتوافقي للطلبات الإلكترونية عن بعد، مع ملاحظة وجود تحسن ملحوظ في مستوى طلبات الترشح بالمقارنة مع الدورة الماضية تمثل في انخفاض الاستبعاد 14% مقارنة بنسبة 39% في الدورة الماضية.

الدورة الحالية شهدت زيادة في الزيارات الميدانية

وتابع مصطفي الحديث حول عملية التقييم، مشيرًا إلى وصول إجمالي المقيِمين المشاركين 136 مقيَم بنسبة زيادة 20% عن الدورة الماضية، مع مشاركة مقيمين من الأردن والسودان ولجان الجودة من دولة الإمارات، متابعًا أن الدورة الحالية شهدت زيادة في الزيارات الميدانية لتبلغ 151 زيارة ميدانية مقابل 133 زيارة في الدورة الأولى، مضيفًا أن فرق التقييم قطعت مسافة تتخطى 63 ألف كم خلال الزيارات الميدانية، لتستمر ساعات العمل على مدارأكثر من 80 ألف ساعة عمل أثناء مرحلة التقييم.

واختتم المهندس خالد مصطفى كلمته، موضحًا أن الجائزة لها غايتين محددتين تتمثلان في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات وزيادة تنافسية الدولة بما سيعود كذلك على المواطن.