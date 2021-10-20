بورسعيد تحصد 3 جوائز في مسابقة التميز الحكومي

أعلن بيان لمحافظة بورسعيد، اليوم، عن فوز حصد المحافظة عددا من جوائز مسابقة التميز الحكومي، وأوضح البيان أن حي الشرق فاز بالمركز الثاني في مسابقة أفضل الأحياء، وفي فئة مكاتب التموين فاز مركز خدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد بالمركز الأول، كما فاز بالمركز الثالث حي المناخ النموذجي.

وكان حفل إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي الدورة الثانية 2020، انطلق مساء أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد الحفل إعلان الفائزين الثلاثة في فئات الجائزة المختلفة، والتي تشمل جائزة التميز الفردي، وتتضمن أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، بالإضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا المؤسسة المتميزة.

وزارة التخطيط: الجائزة تجسيد لتوجيهات السيسي

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجائزة تأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إطلاق «جائزة مصر للتميز الحكومي»، لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

الجائزة تحفز روح التنافس والتميز بين الموظفين

ويتمثل الهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.