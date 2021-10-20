خطوات إنهاء المعاملات بعد إطلاق المنصة الإلكترونية بقنصلية مصر بجدة

بعد إطلاق المنصة الإلكترونية بشكل رسمي اعتبارًا من أمس الثلاثاء، أعلنت قنصلية مصر في جدة خطوات إنهاء المعاملات القنصلية بالبعثة، والتي ستعمل بشكل إلكتروني منذ العمل بالمنصة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» روابط وكيفية إنهاء المعاملات القنصلية للبعثة المصرية بـ جدة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها بالمملكة العربية السعودية على مدار الساعة.

خطوات إجراء المعاملات القنصلية بجدة

أولا: مراجعة الأوراق المطلوبة عند الحضور للقنصلية عن طريق الضغط على «المعاملات القنصلية» من الموقع ثم اختيار المعاملة المطلوبة وتحضير المستندات الخاصة بها.

ثانيا: حجز الموعد عن طريق الضغط على «حجز المواعيد» من القائمة الموجودة بالموقع.

ثالثا: استيفاء نموذج المعاملة المطلوبة عن طريق اختيار «نماذج المعاملات» ثم طباعة نموذج المعاملة الذي يتضمن رمز الرد (QR CODE).

رابعا: الحضور للقنصلية بالنموذج الالكتروني المطبوع والزود برمز الرسد السريع ( الـ QR CODE) والمستندات المطلوبة لاستكمال المعاملة، في الموعد المحدد ليتم إنهاء المعاملة في القنصلية.

روابط إنهاء المهمات بقنصلية جدة

من جهتها نشرت القنصلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الروابط التالية لإنهاء أوراق المهمات القنصلية:

- رابط الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لإنهاء المعاملات: https://jeddah.egyptconsulates.org/instructions.html

- رابط حجز المواعيد:

https://jeddah.egyptconsulates.org/booking.html

- رابط نماذج المعاملات:

https://jeddah.egyptconsulates.org/tree-views.html

- القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة - المعاملات القنصلية: jeddah.egyptconsulates.org .

- رابط جوازات السفر:

https://drive.google.com/file/d/1S6NKT3oSKG2MW1ql41S2Vc4OJ3S0zPOc/view

رابط شهادات الميلاد:

https://drive.google.com/file/d/1bWWHL-mys3i5PxbqyQfl0Z5SYUDbotaw/view .

موعد العمل بالقنصلية بعد أجازة المولد النبوي

وفي سياق منفصل، أعلنت القنصلية العامة بأنه تقرر تعطيل العمل بالقنصلية بهذه المناسبة يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، على أن يعود العمل بصورة طبيعية اعتباراً من الأحد 24 أكتوبر2021، وأنه يمكن للسادة المواطنين الذين قاموا بحجز موعد الخميس21 أكتوبر 2021 بإتمام معاملتهم على مدار الأسبوع المقبل.