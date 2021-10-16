رابط المنصة التعليمية الإلكترونية «حصص مصر»: مناهج ومراجعات وامتحانات استرشادية

مع بداية الأسبوع الثاني من الدراسة، يبحث الكثيرون عبر محرك البحث «جوجل» عن منصة حصص مصر، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم الفني للطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، عبر المتاحة عبر المنصة في مختلف المواد الدراسية.

وتقدم منصة «حصص مصر»، التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، المناهج والمراجعات والامتحانات الاسترشادية للصوف الدراسية من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثالث الثانوي بشعبتيه الأدبي، والعلمي (علوم ورياضة).

رابط منصة حصص مصر

1- قم بزيارة الموقع الموحد للحساب المدرسي للخدمات الإلكترونية التابع لوزارة التربية والتعليم، وأدخل بياناتك لعمل حساب مدرسي جديد من هنا.

2- بالعودة إلى منصة حصص مصر، يمكنك أن تنشئ حساباً جديداً باستخدام الحساب المدرسي الموحد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق، أنَّ منصة حصص مصر التعليمية تتميز بطرق متميزة في تقدم المناهج الدراسية وشرح الدروس المقررة عبر شبكة الإنترنت بشكل متكامل ومبسط، من خلال مجموعة من أبرز معلمي وزارة التربية والتعليم، وبطريقة توفر وقت وجهد الطلاب وتيسر لهم المعلومات المختلفة.

منصات التعليم الالكترونية

وفي سياق متصل توفر الوزارة نحو 8 منصات إلكترونية لمساعدة الطلاب على فهم دروسهم، وهي كالتالي:

- بنك المعرفة المصري.

- منصة البث المباشر.

- منصة ذاكر.

- منصة التعليم الإلكتروني.

- منصة القنوات التعليمية.

- المكتبات الإلكترونية.

- محتوى نجوى التعليمية.

وجدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدعوة للطلاب للاستفادة من المنصات الإلكترونية، مضيفا في تصريحات تليفزيونية أنَّ خطة تطوير التعليم بدأ العمل عليها منذ عام 2016 ونزلت للمدارس عام 2018.

وأكّد أنَّ بناء منهج جديد وتغيير نظام التعليم من الروضة للصف الرابع الابتدائي، يشمل تغييرا لفلسفة المناهج ومهارات حياتية للطلاب، منوهًا إلى أنَّ تغيير المناهج شمل الصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الرابع ومن الصف الأول الثانوي للثالث الثانوي.