معلومات عن برنامج «تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة» بجامعة كفر الشيخ

استحدثت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور إسماعيل إبراهيم، برنامجا مميزا وهو تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة، حيث يستهدف التعريف العلمي الدقيق بالحيوانات الأليفة، التي تشمل القطط والكلاب وطرق تربيتها ورعايتها وسلوكيتها، وذلك في إطار استحداث برامج مميزة بمصروفات بعدد من كليات الجامعة.

وتستعرض « الوطن»، كل ما تريد معرفته عن البرنامج المميز بكلية طب بيطري كفر الشيخ، تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أهداف برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة

يهدف برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، إلى التعريف العلمي الدقيق بالحيوانات الأليفة، والتعامل معها بالمنازل والمصالح الحكومية والشرطية، ومعرفة الأمراض المختلفة التي تصيب الحيوانات الأليفة وطرق تشخيصها وأنسب طرق علاجها، والإلمام الشامل بجميع الإجراءات الاسترشادية المتبعة لوقاية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات الأليفة، وأعداد وتدريب وتخريج كوادر طبية بيطرية ذات مهارة عالية وتقنيات متميزة في مجال الحيوانات الليفة.

فرص عمل برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة

ويتيج برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة بجامعة كفر الشيخ، الكثير من الوظائف، بعد حصول الخريج على بكالوريوس طب بيطري، حيث يصبح طبيب بيطري ممارس عام ومسجل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أو طبيب بيطري للعمل في المستشفيات العسكرية، أو طبيب بيطري وباحث في مراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد البحثية، أو طبيب بيطري للعمل بالمستشفيلت البيطرية الخاصة بعالج الحيوانات المنزلية، أو طبيب بيطري للعمل بمعامل وزارة الصحة.

تخصصات برنامج «تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة»

كما يتيح برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة عددا من التخصصات الدراسية كجراحة الحيوانات الأليفة وتشخيصها وعلاجها، كما يمكنك التخصص في التركز علي الفصايل المعينة والنادرة وطرق التعامل معها، فضلا عن التخصص في أدوية الحيوانات الأليفة.