جامعة كفر الشيخ تطرح نموذجا إلكترونيا لمعرفة متلقي لقاح كورونا

طرحت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، نموذجا إليكترونيا لمعرفة من تلقوا لقاح كورونا من العاملين والطلاب، وذلك تمهيدا لمنع من لم يتلق اللقاح من دخول الحرم الجامعي سواء من العاملين وأعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، تطبيقا لقرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة.

النموذج يشمل تاريخ جرعتي لقاح كورونا

وشمل نموذج تسجيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب، والذي طُرح عبر صفحات كليات جامعة كفر الشيخ الرسمية، الاسم، والرقم القومي، والوظيفة، ومكان نقطة التطعيم، وتاريخ جرعتي التطعيم، واسم الكلية المنتسب لها أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب، على أن يُرسل إلكترونيا توفيرا للوقت والجهد.

منع دخول غير الملتزمين بتلقي اللقاح

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، أعلنت قبل فترة تطعيم كل العاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بلقاح كورونا قبل دخولهم الجامعة، وذلك حرصا على صحتهم وسلامتهم، وفتحت موقع التسجيل عبر موقع وزارة الصحة وخصصت خانة الطالب لتسجيل لقاح كورونا للطلاب تسهيلا عليهم .

8 أماكن تطعيم لقاح كورونا بكفر الشيخ

واعلنت جامعة كفر الشيخ عن تجهيز 8 أماكن تطعيم لقاح كورونا بكفر الشيخ، وهي عيادة بكليات ة العلوم، وتكون مختصة بتطعيم لقاح كورونا لطلاب العلوم والثروة السمكية والمصايد والزراعة، وعيادة «الحاسبات والمعلومات» والمختصة بتطعيم لقاح كورونا لطلاب الهندسة والألسن والحاسبات والمعلومات، وعيادة كلية التربية النوعية وتختص بتطعيم طلاب، والتربية الرياضية والتربية النوعية والذكاء الاصطناعي، وعيادة كلية التمريض تختص بتطعيم طلاب المعهد الفني، وعيادة كلية الطب البشري، وتختص بتطعيم طلاب الطب والعلاج الطبيعي، وعيادة كلية التجارة لطلابها فقط، وعيادة الطب البيطري تختص بتطعيم طلاب التربية والطب البيطري، وعيادة كلية الآداب لطلابها فقط.