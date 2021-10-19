رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل الطلاب الجدد بكلية العلوم

شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم، حفل استقبال الطلاب الجدد الذى نظمته كلية العلوم، للتعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها، والأنشطة الطلابية المختلفة، بحضور كوكبة من المسؤولين بالجامعة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يرحب بالطلاب: لدينا مقومات تعليمية وبنية تحتية

ورحب رئيس جامعة كفرالشيخ، بالطلاب الجدد، مؤكدا أن الجامعة أصبحت من أهم الجامعات المصرية الآن، بما تملكه من مقومات تعليمية وبنية تحتية قوية، وهيئة تدريس متميزة، موضحًا أن الكلية تتميز بالإمكانات الكثيرة والمقومات المتعددة، ما جعلها ضمن أفضل كليات العلوم التي تقدم خدمة تعليمية في مصر، من خلال المستوى المتقدم الذي ظهر عليه الخريجين.

وهنأ رئيس الجامعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة، والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، بذكرى إنتصار حرب أكتوبر المجيدة، والاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد، موجها التحية لأرواح الشهداء، متمنيا لمصرالأمن والأمان والتقدم والازدهار وللطلاب التوفيق والنجاح.

وأكد دسوقي، أن الجامعة احتلت مكانة متميزة بين الجامعات المصرية، بما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية قوية ومنظومة تعليمية متميزة، علاوة على أن الجامعة تقدمت فى تصنيفها بين الجامعات.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رضا صالح، إلى أن جامعة كفرالشيخ فخر لكل طالب، بما تمتلكه من إمكانات تعليمية، وأعضاء هيئة التدريس على أعلى مستوى من الكفاءة، مشيرا إلى أن كلية العلوم بها مراكز بحثية مجهزة طبقاً للمعايير الدولية.

وشدد الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على حرص الجامعة على تخريج طالب علوم غير تقليدى يساهم فى المنظومة البحثية بشكل إيجابى، وله دور أساسى فى خدمة المجتمع واستخدام تقنيات حديثة، مثل النانوتكنولوجى لتعظيم الاستفادة الكاملة فى كل المجالات.

عبدالعال يدعو الطلاب للتفوق الدراسي

وأكد الدكتورمحمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب شريك في العملية التعليمية، داعيًا الطلاب لأن يكونوا خير ممثل للجامعة من خلال تحصيله للعلوم والتفوق الدراسي، وإثبات الانتماء للجامعة من خلال المشاركات المستمرة في الأنشطة والفعاليات الهادفة التي تكسب الطالب خبرات مختلفة داعيا الطلاب إلى تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد الدكتور نوير نقيب العلميين على دور جامعة كفر الشيخ الريادي وخصوصا كلية العلوم، لما تقدمه من انجازات لمحافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، موجها الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة كفرالشيخ وكلية العلوم.

عميد العلوم: يجب ان يكون الطالب خير ممثل لجامعته

وقال الدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم بكفر الشيخ، فى كلمته خلال الحفل، لابد أن يكون الطالب خير ممثل للجامعة، من خلال تحصيل للعلوم المختلفة وتفوقه الدراسى، وضرورة مشاركته فى إنجاح العملية التعليمية، من خلال التوازن بين الحقوق والواجبات والمشاركة فى الأنشطة والفعاليات المختلفة.