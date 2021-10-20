تعرف على طرق التقديم في المنحة الدولية لشباب العلماء «الماب» لعام 2022
كتب:
أحمد أبوضيف
12:45 م | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
وزير التليم العالي
كشف تقرير قدمته الدكتورة غادة عبدالبارئ، الأمين العام للجنة اليونسكو، اليوم الأربعاء، للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول فتح باب التقديم في المنحة الدولية لشباب العلماء «الماب» لعام 2022، في العديد من المجالات العلمية و التي منها «الإنسان والمحيط الحيوي»، والتي يقدمها مجلس التنسيق الدولي التابع لمنظمة اليونسكو في العديد من المجالات والبرامج والتي منها برنامج الإنسان والمحيط الحيوي بمنظمة اليونسكو، على أن يكون اختيار الباحثين، وفقًا لعدد من الاختيارات والقواعد تم اشتراطها في استمارة التقديم.
التعليم تُعلن طرق التقديم في المنحة الدولية لشباب العلماء «الماب» لعام 2022
وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إتاحة طرق التقديم في المنحة الدولية لشباب العلماء «الماب» لعام 2022 سيكون للمتخصصين في مجالات الإنسان والمحيط الحيوي، والتي تكون أولوية الاختيار فيها للباحثين الذين يجرون أبحاثهم بمحميات المحيط الحيوي، التي تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومنها أنه يجب على الباحث تقديم آليات تحقيق متطلبات المنحة.
ويجب أن تتضمن التطبيقات المقدمة جميع معلومات موجزة وذلك عن الأبحاث السابقة أو الحالية في المجالات المعنية من أجل تمويل المشروعات المنفذة بالفعل، مضيفة أنه يشترط أن يتم الانتهاء من البحث خلال عامين على الأكثر، بجانب تقديم تقرير عن الأبحاث الممولة، وذلك من المنحة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو أو منظمة اليونسكو أيضًا، ومشترطة أن ألا يزيد سن المرشح في يناير 2022 عن 35 عامًا.
التعليم تكشف طرق التقديم في المنحة الدولية لشباب العلماء «الماب» لعام 2022
وعن طرق التقديم في المنحة الدولية لشباب العلماء «الماب» لعام 2022 وقيمة المنحة، أوضحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن قيمة المنحة 500 دولار أمريكي، كما أن المنحة لا تغطي نفقات السفر الدولي إليها، بالإضافة إلى أنه يمكن لكل دولة من دول أعضاء اليونسكو ترشيح 2 من الباحثين لنيل هذه المنحة.
وأضافت أنه يمكن للباحثين التقدم عن المعايير المطلوبة و كذلك ملاً استمارة التقدم من هـــنــا، ومن ثم إرسال طلبات التقدم إلى اللجنة الوطنية لليونسكو في موعد أقصاه يوم 30 ديسمبر المقبل عام 2021.
وتابعت وزارة التعليم العالي، أنه يتم إرسال الاستمارة عبر البريد الإلكتروني الأتي: «egypt.natcom@gmail.com أو Egnatcom@egnatcom.org.eg عنوان اللجنة الوطنية لليونسكو - بمدينة السادس من أكتوبر - خلف نادى الصيد».
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