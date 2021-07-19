التعليم تعلن عن منحة دراسية جامعية لـ140 طالبا.. «اعرف خطوات التقديم»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي الجديد 2022/2021، لـ140 طالباً، من خلال برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، موضحة أن التقديم يستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية جميع الخطوات الخاصة بالتقديم للبرنامج:

*الضغط على هذا الرابط للدخول على صفحة برنامج المنح الجامعية.

*قراءة الأسئلة المتكررة بعناية قبل التقدم للمنحة.

*الضغط على رابط التسجيل بالمنحة.

*ملء جميع البيانات المطلوبة وإرفاق كل الوثائق المطلوبة باستمارة التسجيل.

جدير بالذكر أن برنامج المنح الجامعية يهدف إلى:

*تمكين الطلاب المتفوقين أكاديمياً وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية.

*تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.

*زيادة فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالدراسة الجامعية بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية.

*تطوير وتعزيز القدرات القيادية والالتزام تجاه المجتمع والوطن لدى الحاصلين على المنحة الدراسية.

*إتاحة الفرص للطلاب للمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من فرص التدريب العملية.

*توفير سبل الإقامة للطلاب المغتربين سواء بتوفير أماكن للإقامة أو دفع بدل مالي شهري حسب الحاجة.

*تنمية مهارات اللغة الإنجليزية.

*تقديم فرص للدراسة ببعض الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي.

*توفير عدد من الفرص للعمل على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية ونقلها إلى حيز التنفيذ.

*الإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة.

شروط التقديم في برنامج المنح الجامعية

*أن يكون الطالب مصري الجنسية.

*أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

*قبول طلاب الشعبة الأدبية من ذوي الإعاقة فقط.

*تقديم المستندات المطلوبة.