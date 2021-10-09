التعليم العالي: تأجيل الدراسة مجرد شائعات.. وطعمنا مليون طالب

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتطعيم كل المنتمين للوزارة في مختلف أنحاء البلاد، حيث تشمل هذه المنظومة 3 ملايين طالب في الجامعات والمعاهد، مشددًا على أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة، أثيرت حول تأجيل الدراسة، أو جعل الدراسة بنظام الـ«أون لاين»، كما أن الوزارة مستعدة بعدد من السيناريوهات وفقا لمعطيات الواقعة والمستقبل، فيما يتعلق بانتشار جائحة كورونا وتستطيع التكيف مع المتغيرات.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، الذي يُعرض عبر شاشة صدى البلد، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصحة والسكان، وانتهيا من تطعيم مليون طالب في الجامعات والمعاهد المصرية خلال شهر سبتمبر، حيث حصل بعضهم على جرعتين.

302 نقطة في الجامعات المصرية لتطعيم الطلاب

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك 302 نقطة في الجامعات المصرية كافة، لتلقي لقاحات كورونا، كما يوجد 270 مركز شباب منتشرة على مستوى الجمهورية، وبالتالي ليس هناك على الطالب إلا أن يتوجه بسرعة إلى مراكز التطعيم.

اتباع الإجراءات الاحترازية

وأكد عادل عبد الغفار، أن الجامعات والمعاهد ستشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما جرى إتاحة فرصة لطلاب الجامعات للانتهاء من الحصول على لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة.

الوزارة تستهدف تطعيم كل أفراد المنظومة

وشدد، على أن الوزارة حريصة على أن تطعم كل منظومة التعليم بالجامعات، كما ستستخدم الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية من أجل توعية الطلاب، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن مسبقا انتظام الدراسة في الجامعات المصرية.