البورصة تقرر تعديل حدود الإيقاف المؤقت لـ10٪؜

أعلن مجلس إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق، ليصبح إيقاف التداول على السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10٪؜ بدلا من 5٪؜ في السابق.

وأضافت إدارة البورصة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنَّه تم تعديل مدة إيقاف المؤشر العام لنهاية جلسة التداول عند هبوطه لتكون بنسبة 20٪؜ بدلًا من 10٪؜؛ اتساقًا مع تعديل الحدود السعرية على الأسهم ذاتها.

أداء مؤشرات البورصة خلال أول ساعة ونصف تداول

وخلال عمليات التداول الصباحية، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة، تراجعًا بنسبة 1.13% ليهبط إلى مستوى 11,078.7 نقطة في تمام الساعة 11:40 صباحًا، فيما سجل مؤشر «ايجي اكس70» متساوي الأوزان نزول بنسبة 7.44% ليهوي إلى مستوى 2,299.7 نقطة.

انخفض مؤشر «ايجي اكس 100»

وانخفض مؤشر «ايجي اكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 5.8% ليصل إلى مستوى 3,259.5 نقطة، وهبط مؤشر «ايجي اكس50» بنسبة 5.15% ليصل إلى 2,122 نقطة.

كذلك، تراجع رأس المال السوقي بحوالي خلال ساعة ونصف من بداية التداول، التي شهدت بدء التداول على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بالبورصة المصرية.