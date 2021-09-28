هل يتم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية؟

لا يزال تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، يثير جدلاً بين مختلف شرائح مجتمعات الأعمال، وسط حالة من الغموض بشأن تطبيقه في الأول من يناير المقبل، أو تأجيله أو الإلغاء النهائي.

تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ«الوطن»، إن المستثمرين لن يسددوا الضرائب الرأسمالية على أرباح البورصة إلا في أبريل من عام 2023، مؤكدا أن أمام المستثمرين عام كامل وبضعة أشهر قبل أن يكونوا مطالبين بسداد الضريبة.

وكان تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية، قد حدث قبل 6 سنوات بعد أن فرضت الحكومة ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في عام 2014.

وتم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية للمرة الأولى حتى عام 2017 بعد اعتراض المستثمرين، وأصحاب شركات التداول لتتراجع الحكومة، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية جاء للمرة الثانية في عام 2017 لمدة 3 سنوات حتى يناير 2022.

التأجيل مطلب للجميع

من جانبها، قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية أصبح مطلبا للجميع لدفع البورصة المصرية إلى الأمام.

وأكدت لـ«الوطن» أنه منذ إثارة الجدل حول تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية من عدمه؛ تراجعت أحجام التداول بشكل كبير، مشيرة إلى أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية سيصب في مصلحة الجميع.

وأوضحت يعقوب، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية، ما سيحفز المستثمرين ويشجعهم على التداول في سوق المال، كما لن يقلص من حقوق الخزانة العامة للدولة، خصوصا أن المستثمرين لن يعترضوا على دفع ضريبة الدمغة، وستظل كما هي سارية، ولفتت إلى أن أهم مطالبهم هو إلغاء أو تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية.