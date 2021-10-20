وائل جسار: مش هغني مع حسن شاكوش وعمر كمال تاني

قال الفنان وائل جسار، إنّه لن يُكرر تجربة الغناء مُجددًا مع فناني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، بعد التجربة التي جمعتهما من قبل في أوبريت «مصر حكاية» قبل نحو عام.

جسار: لوني الغنائي مختلف عنهم

وأرجع وائل جسار، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، سبب قراره بعدم تكرار التجربة معهما، بأنّ اللون الغنائي الذي يقدمه، مختلف عما يقدمه شاكوش وكمال، موضحا: «شاركت معاهم في الأوبريت باعتباره عمل وطني».

رجالة وذوق وأخلاق

وفسّر جسار، رغبته في عدم تكرار التجربة مع شاكوش وكمال، قائلا: «كلامي لا يُعني التقليل من قدرهما وشأنهما، طبعًا ليهم جمهور واسع، وهمّا رجالة وذوق وطيبة وأخلاق، مشوفتش منهم إلا كل خير».

تفاصيل أوبريت مصر حكاية

وطُرح أوبريت «مصر حكاية» قبل عام، بمشاركة 10 فنانين من مصر ولبنان، منهم: مدحت صالح، محمد فؤاد، وائل جسار، هشام عباس، أمينة، دياب، عمر كمال، مي سليم، حسن شاكوش، وياسمين علي، وهو من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

تفاصيل شطب حسن شاكوش من نقابة الموسيقيين

وما زال حسن شاكوش يواجه أزمة كبيرة، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، الخاص بشطبه من النقابة بشكلٍ نهائي، على خلفية الأزمة التي جمعته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، واصفًا ما بدر منه بأنّه «عمل غير أخلاقي».

وكان حسن شاكوش، دخل في مشادة كلامية مع رضا البحراوي، خلال إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، عقب مطالبة شاكوش لفرقة البحراوي بالنزول من على خشبة المسرح حتى يصعد هو، الأمر الذي أدى للتشابك اللفظي بينهم، حتى تطور الأمر وتدخلت نقابة الموسيقيين لإنهاء الأزمة.