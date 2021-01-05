وائل جسار ناعيا إلياس رحباني: رحل آخر أعمدة العمالقة

نعى المطرب اللبنانى وائل جسار، الموسيقار الكبير إلياس رحباني، فوصفه بأنه كان عملاقًا في الموسيقى، ووفاته تُعد خسارة كبيرة للكل الوطن العربى وليس للبنان فقط، كما أن يوم رحيله يوم حزين للغاية على الجميع، فهو موسيقي كبير عمل ملحنًا وموزعًا، وكاتبًا للأغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية.

لبنان فقدت قامة وقامة كبيرة برحيل إلياس رحباني

وأضاف «جسار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على شاشة «cbc»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن لبنان فقدت قامة وقامة كبيرة برحيلة والذى قام بالتلحين لعمالقة الغناء والتى تظل أعماله باقية إلى الأبد ووصفة بأنه آخر أعمدة العمالقة، حيث ألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات.

الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني

الفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، إضافة إلى تلقيه دروساً خاصة لعشرة أعوام، تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

أحب الموسيقى بعد أن تعرّف عليها من خلال أخويه عاصي ومنصور الرحباني (الأخوين رحباني) اللذين يكبرانه في السن، في التاسعة عشرة من عمره أراد التوجه إلى روسيا ليكمل دراسته، لكن إصابة في يده اليمنى منعته من ذلك، وكان تلاشي الحلم صدمة عظيمة له، وقد تخلى أستاذه عن تعليم، لكنه صمم على المتابعة بيده اليسرى، ووجّه اهتمامه إلى مجال التأليف الموسيقي.