وائل جسار يفقد الوعي في مقلب «خمس نجوم»: حرام عليكم قتلتوني

وقع المطرب اللبناني، وائل جسار، ضحية برنامج المقالب «خمس نجوم»، الذي يقدمه كل من الفنان مصطفى قمر ومحمد الشرنوبي ونور وغادة عادل، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، كما أن البداية كانت مع استدراج وائل جسار لحضور حفل افتتاح مطعم زميله في الوسط مصطفى قمر، بصحبة الفنانة غادة عادل، وكلاهما مشاركان في البرنامج.

وظهر جسار، متحمسًا في البداية، لمشاركة زملائه فرحتهما، ثم جاءت فقرة وضع الزيت لإعداد الأكل، فاشتعلت النيران بكثافة في المطعم عقب أن وضع وائل جسار بها الزيت مباشرة، وسقط جسار، مغشيًا عليه بعدما أوهمته غادة عادل بأنه تسبب في وفاة مصطفى قمر، حيث اختفى قمر مع الانفجار فظن جسار أنه قُتل بعد انفجار العربة، كما أوهمه الجميع، فانهار المطرب اللبناني غير مصدق لما جرى.

وهنا اتهمه المشاركون في البرنامج بأنه تسبب بوفاة مصطفى قمر، كما قالت له غادة عادل: «حرام عليك، مصطفى مات بسببك»، وهنا لم يتحمل جسار الموقف فسقط على الأرض محاولًا التقاط أنفاسه، وبعد لحظات كشف المشاركون في البرنامج تفاصيل المقلب فانهار جسار، ورفض التلاعب بمشاعره بهذه الطريقة، واستشاط غضبًا حتى تم امتصاص عصبيته، ومصالحته في النهاية.

وكان الفنان وائل جسار، قد أصيب بحالة رعب شديدة وانهار من البكاء خاصة بعد قيام سيارة الإسعاف بنقل جثمان الفنان مصطفى قمر، بعد إيهامه بأنه توفى في حادث انفجار سيارة الطعام، وفوجئ بعدها وائل جسار بمصطفى قمر، يأتي وهو يحمل ساندوتش، ويؤكد له أن اللحم بعد الانفجار صار أطعم لينهار وائل جسار، وحاول الاعتداء عليه مؤكدًا أنه كاد يموت بسبب هذا المقلب.

وبعد تخطي جميع مراحل البرنامج، واكتشاف المقلب، انفعل الضيف محاولا ضرب الفنان مصطفى قمر الذي ظهر وهو يحمل طعامًا ويغني أغنيته «غريبة الناس»، وتابع جسار في غضب: «عيب الموضوع، دا إنتوا قتلتوني»، ليحاول الفنان مصطفى قمر تهدئته، فيقول: «لا مش هينفع والله العظيم عيب يا زلمة»، وبعد أن هدأ، احتضن بعضهما ليغني أغنيته «خليني ذكرى».