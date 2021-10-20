طالب يطعن زميله بـ«مطواة» داخل مدرسة ببورسعيد.. حالته خطيرة

أقدم طالب على طعن زميله في فناء مدرسة بورسعيد الميكانيكية الصناعية بمنطقة الحرية في حي المناخ ببورسعيد، اليوم، وذلك بعد انتهاء طابور الصباح مباشرة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من مرفق إسعاف بورسعيد يفيد بوصول طالب إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل عن طريق الإسعاف في حالة سيئة ونزيف مستمر إثر طعنة نافذة في جنبه الأيسر بسلاح أبيض «مطواة».

وعلى الفور انتقل الطالب إلى غرفة العناية المركزة لتلقي الإسعافات اللازمة، وانتقل رجال البحث الجنائي إلى المدرسة فور تلقيهم البلاغ، وجرى ضبط الطالب الذي طعن زميله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

كما انتقل إلى المدرسة الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، حيث قرر تطبيق لائحة الانضباط المدرسي مع الطالب المتهم، ومعاقبة المتسبب في دخول الطالب بسلاح أبيض في المدرسة.