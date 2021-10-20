«نقيب الفلاحين» لـ«المواطنين»: انخفاض وشيك في أسعار الخضروات

زف حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الخضراوات، قائلًا، إن العد التنازلي لعودة أسعار الخضراوات إلى طبيعتها بدا فعليا، لافتا أنه يتوقع أن يشهد شهر ديسمبر وصول كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات والبطاطس لـ5 جنيهات.

انخفاض أسعار الخضراوات

وأضاف أبوصدام، في بيان، أنّ أسعار الخضراوات بدأت تعود لطبيعتها، وانخفض سعر قفص الطماطم وزن الـ22 كيلو في سوق الجملة إلى 80 جنيها ليباع كيلو الطماطم بـ7 جنيهات عند باعة التجزئة، واستقرت أسعار معظم الخضراوات فسجلت أسعار كيلو الخيار 2.5 جنيه في سوق الجملة وكيلو الباذنجان بـ4جنيهات وكيلو الكوسة بـ6 جنيهات وكيلو البطاطس بـ9 جنيهات وكيلو الجزر بـ10 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي بـ8 جنيهات، وكيلو الكوسة بـ6 جنيهات والفلفل الألوان بـ13 جنيها، وكيلو الفاصوليا بـ10 جنيهات.

محصول العروة الخريفية

وأشار أبوصدام، إلى أنّ محصول العروة الخريفية من البطاطس والتي تزرع في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر سوف تعطي إنتاجها في أواخر نوفمبر المقبل وأول ديسمبر وحتى منتصف شهر فبراير من عام 2022 ليطرح في الأسواق مما سوف يساهم في خفض أسعار البطاطس، مشيرا إلى أن إنتاج العروات الحالية من الطماطم والتي تزرع في يوليو أغسطس وسبتمبر من الطماطم بدا يطرح في الأسواق مما أدى إلى بداية انخفاض أسعارها.

أسعار المنتجات الزراعية

وأوضح نقيب الفلاحين، أنه يتوقع رجوع معظم أسعار المنتجات الزراعية لطبيعتها بحلول أخر عام 2021 وبداية عام 2022 مع تحسن أحوال العالم الاقتصادية وتقلص انتشار وباء كورونا وعودة السياحة وانتظام عمليات التصدير والاستيراد بين دول العالم ما لم تحدث كوارث طبيعية أخرى.