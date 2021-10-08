نقيب الفلاحين يحذر من التقاوي المكسورة: تفقدنا مليون طن قمح سنويا

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مساحة القمح للموسم الحالي قد تصل إلى 3.5 مليون فدان، لافتا أن وزارة الزراعة لا توفر تقاوي سوى لنحو مليون فدان، ويزرع الفلاحين باقي المساحات بتقاوي من محصول الموسم السابق، وهي «تقاوي مكسورة».

تقاوي وزارة الزراعة

وأضاف «أبو صدام»، في بيان، أن تقاوي وزارة الزراعة المعتمدة أفضل من التقاوي المكسورة، فهي أكثر إنتاجية، حيث أن إنتاجية الفدان المنزرع بالتقاوي المعتمدة تزيد بنحو 3 أردب أي 450 كيلو عن إنتاجيته إذا زرع بتقاوي مكسورة، أي أننا نفقد ما يزيد عن مليون طن سنويا نتيجة زراعة أكثر من مليوني فدان بالتقاوي غير المعتمدة، بالإضافة إلى أن التقاوي المعتمدة مقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية أكثر من التقاوي المكسورة وغير المعتمدة.

كميات التقاوي اللازمة

وتابع نقيب الفلاحين، أن الوزارة لا توفر كميات تقاوي لكل المساحات تخوفا من عدم بيعها وضياع قيمتها، لأن التقاوي تعالج بمواد حافظة ولا تصلح في حالة عدم بيعها كتقاوي لأي أغراض أخرى.

وأشار «أبو صدام» أن أغلب الفلاحين يفضلون التقاوي المكسورة رغم قلة إنتاجها لأنها أرخص سعرا، حيث تباع عبوة الوزارة 30 كيلو بـ 260 جنيها، بينما يباع أردب القمح 150كيلو، من العام الماضي لأعلى درجة نقاوة «23.5» قيراط بـ 725 جنيهًا.

وناشد «أبو صدام» الفلاحين بزراعة تقاوي الوزارة المعتمدة، طبقا للخريطة الصنفية المقررة لكل محافظة وفي الأوقات المحددة للزراعة دون تبكير أو تأخير تحقيقا لأعلى إنتاجية وتجنبا للإصابة بالأمراض المفاجئة، مشيرا أن فدان القمح يكفيه من 60 إلى 70 كيلو من الحبوب لزراعته، حسب طريقة الزراعة ونوع الأرض، ولا ينصح بزيادة معدل التقاوي تجنبا لظاهرة رقاد القمح.

الموعد الأنسب لزراعة الأقماح

وتابع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الموعد الأنسب لزراعة الأقماح يبدأ من منتصف نوفمبر وحتى بداية ديسمبر، حسب مكان الزراعة، وأن الخريطة الصنفية الصادرة من وزارة الزراعه تعتمد أصناف القمح جيزة 171، وسخا 95، ومصر 3، وسدس 14، وجميزة 12، وسخا 94، ومصر 1، ومصر 2، وجيزة 168، لمحافظات الوجه البحري والقناة.

بينما ينصح بزراعة أصناف جيزة 168، ومصر 1، ومصر 2، وسخا 94، وجميزة 12، وسدس 14، ومصر 3، وسخا 95، وجيزة 171 في محافظة الجيزة والفيوم.

بينما يفضل زراعة جيزة 171، وسخا 94، ومصر3، وسدس 14 وجميزة 12، وجميزة 11، وسخا 95، وبني سويف 1، وبني سويف 5 و6 و7، ومصر 1، ومصر 2، وسوهاج 4 و5، في محافظات الوجه القبلي.

وطالب نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة، بوضع خطة لزراعة كل المساحات بتقاوي معتمدة لزيادة الإنتاجية وتفعيل خطط التوسع الراسي.