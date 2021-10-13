«الزراعة»: الدولة حققت إنجازات عديدة انعكست على حياة الفلاحين

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن القيادة السياسية تسعى إلى تطوير حياة مواطني المناطق الريفية، لذا أطلقت مبادرة حياة كريمة لتطوير أكثر من 4750 قرية منتشرة في كل ربوع مصر، ما سيعزز من رفعة القطاع الزراعي المصري، وتطوير حياة المناطق الريفية.

القرش: التطوير بالمجال الزراعي يعزز حجم الصادرات للخارج

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، أن الوزارة عملت مع الجهات المعنية لتوفير تمويلات من أجل إقامة المشروعات التنموية عبر الاهتمام بالقطاع الريفي، ما سيكون له عظيم الأثر الإيجابي في حجم الصادرات الزراعية المصرية مستقبلا.

القرش: توقيع بروتوكول تعاوني خماسي للمساعدة في تطوير الملف

وأوضح أن المردود الإيجابي بات واضحا على الفلاح المصري، من خلال المبادرات الجديدة التي تطرحها الدولة من أجل زياة التمويل المخصص للفلاحين، وهو بروتوكول خماسي جرى توقيعه بين وزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة المالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري.

ولفت إلى أن البنك الزراعي، أخذ قرارا من قبل بإسقاط مديونية الفلاحين المتأثرين بجائحة فيروس كورونا، إذ جاء ذلك في إطار عملية التمويل البسيط والكبير من البنك للمزارعين، وكذا رفع العبء عن كاهل الفلاح المصري، «الدولة مهتمة بالقطاع الزراعي والفلاح والريف المصري، وده من خلال التطوير بأفضل شكل ممكن».

وأشار إلى أن الاهتمام بالرقعة الزراعية، ساهم في زيادة معدلات تصدير عددا من المنتجات المصرية، حتى باتت مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح لـ3 سنوات متتالية، وكذا الفراولة المجمدة، كما وصلت الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة والألبان، وكذا تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.